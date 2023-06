Costa Rica e Guatemala si incontrano con l’obiettivo di vincere la Gold Cup

In quella che sarà la prima delle due amichevoli che il Costa Rica giocherà prima di iniziare la campagna della CONCACAF Gold Cup alla fine di questo mese, i Ticos si incontreranno giovedì contro il Guatemala, che ha già giocato due amichevoli a giugno. per il concorso regionale. Il duello si svolgerà al Dignity Health Sports Park di Carson a partire dalle 19:30 (FOX Deportes).

Il Costa Rica viene da un inciampo nella CONCACAF Nations League, dove è stato deludente a marzo, quando Tecos ha perso 1-0 contro Panama e ha chiuso a quattro punti da Canaleros nel Gruppo B.

Il Costa Rica condivide la Gold Cup nel Gruppo C con Panama, El Salvador e il vincitore del pareggio 8. I ticos hanno aperto il loro ingresso contro i canaleros lunedì 26 giugno al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, in Florida.

“Quello che stiamo cercando è che la partita ci dia rapporti su ogni giocatore”, ha detto l’allenatore del Costa Rica Luis Fernando Suarez durante la conferenza stampa di mercoledì prima della partita contro il Guatemala.

Dopo la partita contro il Guatemala, il Costa Rica giocherà un’ulteriore partita di preparazione contro l’Ecuador martedì 20 luglio a Filadelfia. Secondo Suarez, i giocatori nel duello contro il Guatemala saranno diversi da quelli che utilizzerà nel confronto contro l’Ecuador con l’obiettivo della Gold Cup.

Suarez ha svelato la formazione titolare contro il Guatemala nel bel mezzo di una conferenza stampa: Kevin Chamorro, Kendall Waston, Francisco Calvo, Pablo Arbuen, Jeffrey Valverde, Kesher Fuller, Christopher Nunez, Wilmer Azoveva , Diego Campos, Aaron Suarez e Anthony Contreras.

Luis Fernando Tena, allenatore del Guatemala, parla dell’amichevole di Chapins contro il Costa Rica. (Jorge Clara/JA Masters Events)

Suarez ha annunciato il prossimo torneo nella regione: “Quando ero in una squadra o in nazionale, ho sempre detto loro che dobbiamo pensare che possiamo vincere tutto”. “Bisogna essere consapevoli del nostro momento e di cosa dobbiamo migliorare, abbiamo quello che abbiamo. È un gruppo di giovani che mi fa sognare”.

Da parte loro, Chapins è nel Gruppo D della Gold Cup insieme a Canada, Cuba e il vincitore del Round 7. Chapins farà il suo debutto contro i cubani nella Gold Cup anche al DRV PNK martedì 27 giugno. Il Guatemala sta attualmente attraversando una siccità di gol perché non ha segnato nelle ultime due amichevoli, perdendo 2-0 contro il Messico e 1-0 contro Trinidad e Tobago.

L’allenatore del Guatemala Luis Fernando Tena ha detto in conferenza stampa che approfitteranno della partita per migliorare i dettagli, tenendo conto anche dell’importanza di questo duello preparatorio per i tifosi guatemaltechi a Los Angeles. Il tecnico messicano ha rivelato che i due elementi di Aaron Herrera e Rubio Mendez Ruben partiranno dall’inizio. Risparmia anche lo sconto sulla qualità.

“Se parliamo di calcio in Centro America, è una delle squadre più forti. Storicamente è quella che ha ottenuto di più. Non possiamo dimenticare il Mondiale 2014, che hanno fatto benissimo. L’idea che ho sempre avuto del Costa Rica , sui grandi giocatori che li ho posseduti nel corso degli anni.”Ci aspettiamo una partita molto difficile e molto pericolosa. Molto aggressivi, Costa Rica e Guatemala giocheranno con serietà e forza”.

“Il Guatemala è pronto a combattere contro chiunque. Siamo una squadra che è cresciuta, soprattutto nell’area dell’autostima. I giocatori sono di qualità superiore a quello che pensano. Si potranno raccontare attraverso i risultati”.

I due rivali centroamericani si sono incontrati 63 volte nelle competizioni dal 1921. Il Costa Rica guida le statistiche con 32 vittorie e 16 sconfitte, con il resto in parità. L’ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con una vittoria per 1-0 per il Guatemala nel marzo 2019.