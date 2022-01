Costa Rica in allerta per un aumento esponenziale dei casi di Covid-19

Il Paese ha registrato martedì 4mila e 50 nuovi casi di malattia, il più confermato in un solo giorno da marzo 2020, quando è iniziata l’epidemia sul suolo costaricano, secondo il rapporto del Ministero della Salute.

Il rapporto, che è stato pubblicato sul sito Web di quel portafoglio, rileva che con nuovi positivi per SARS-CoV-2, la causa della malattia, il Costa Rica sta aggiungendo 595.000.795 di casi confermati in poco più di 22 mesi dall’inizio della pandemia.

Per autorità sanitarie e ricercatori, la crescita di nuovi casi è direttamente correlata alla diffusione della variante Omicron nel Paese del coronavirus SARS-CoV-2, che è molto più contagiosa di tutti i casi precedenti, e gli esperti hanno già previsto che metà dei casi sarà contagiato dagli europei nei prossimi due mesi.

Il Costa Rica, invece, ha registrato 21 morti per Covid-19 nella prima settimana del 2022, un aumento del 200 per cento rispetto all’ultima del 2021, quando i casi erano sette, ha indicato il Ministero della Salute.

Il rapporto settimanale di quel gruppo sul comportamento nel paese di Covid-19 identifica che dei 21 decessi, il 76,2% era nella fascia di età 65 anni e oltre; il 14,3 per cento ha tra i 50 ei 64 anni; Il 9,5 per cento aveva tra i 18 ei 49 anni, mentre non ci sono stati decessi tra i minori.

Nella settimana precedente hanno riportato 14mila 628 nuovi positivi per SARS-CoV-2, un aumento del 332 per cento rispetto allo stesso periodo precedente, quando erano tremila 385. Duemila 90, sottolinea.

A causa del significativo aumento di nuovi casi, il governo ha deciso di attuare misure rapide e concrete per affrontare la sfida della velocità di infezione posta dalla variabile, che ha reso i picchi di infezione nei paesi dell’Europa e del Nord America cinque volte superiori. .

Ciò significa riprendere le misure sanitarie come le restrizioni sui veicoli, la riduzione della capacità nelle istituzioni pubbliche e il divieto di eventi di massa e tifosi negli stadi.

Per questo, nella notte di martedì, agenti della forza pubblica e della polizia stradale hanno svolto un’operazione sanitaria nell’ambito degli sforzi del governo per ridurre i contagi da virus Covid-19, aggravati con l’arrivo della variante Omicron nel paese.

rgh / ale