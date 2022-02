Courteney Cox è stata onesta sui suoi tocchi cosmetici: “Sono impazzita”

Courteney Cox (foto di Kevin Winter/Getty Images)

L’attrice americana Courteney Cox, 57 anni, ha ammesso di aver avuto difficoltà a rendersi conto di quanto fosse diventata “strana” dopo aver subito diverse procedure cosmetiche che l’hanno lasciata quasi sconosciuta. Disse che ora aveva imparato ad accettare il passare del tempo.

La star della commedia televisiva “Friends” ha ammesso di aver inizialmente cercato di combattere l’invecchiamento con tutti i tipi di trattamenti cosmetici, ma alla fine si è reso conto che è diventato “pazzo” Ora sta cercando di invecchiare con grazia.

C’è stato un tempo in cui diceva: ‘Sto cambiando. Sembro più vecchio. E ho cercato di inseguire quel ragazzo per anniha detto l’attrice alla rivista Stile del tempo della domenica.

“E non mi rendevo conto che in realtà sembro davvero strano se mi iniettavo e mi facevo cose in faccia che non avrei fatto ora”. Cox, che ha anche affermato di essere venuto a conoscenza della situazione quando è diventata notizia, ha aggiunto:Ho dovuto smettere. È stato pazzesco.”

Anche se ha rinunciato alle procedure cosmetiche, Kourtney ama provare tutti i prodotti antietà perché fa ancora molta pressione su se stessa per avere un bell’aspetto.“L’esame è intenso, ma non so se potrebbe essere più severo di quello che mi sono sottoposto. Sono un produttore di puttane. Proverò qualsiasi cosa. “Riconosco.

Courteney Cox ha dichiarato di aver abbandonato i tocchi estetici (foto di Dave J Hogan/Getty Images per BRIT Awards Limited)

Dopo la sua brutta esperienza, la traduttrice ha deciso di sciogliere tutti i filler facciali e imparare ad accettarsi: “Non c’è dubbio che sono più sicura, ho imparato molto nella mia vita: cosa dovrei divertirmi, cosa dovrei fare di più ? E cosa dovrebbe essere rimasto.

Star di Hollywood che lavora con il membro della gang Snow Patrol Johnny McAidHa 45 anni e ha una figlia Coco, 17 anni, con il suo ex marito, l’attore David ArquetteSi sente ancora “giovane” e non gli dispiace essere più vecchio di molti dei suoi amici.

“Mi sento giovane. Ho molti amici sulla trentina e non ci penso nemmeno. Per me abbiamo la stessa età, quindi ci penso davvero”.“, ha sostenuto.

Johnny McAid e Courteney Cox (foto di George Pimentel/Getty Images)

Come altre celebrità di Hollywood, Courteney ha ceduto alle pressioni di cercare di trovare la sua giovinezza per sempre Poi ho ceduto alla “tentazione” di Botox e filler facciali.

Tuttavia, come ha rivelato, un giorno si è guardata allo specchio e non si è riconosciuta. Sapeva che doveva porre fine alla sua interferenza estetica.

“Invecchiare non è la cosa più facile, ma Hollywood lo rende più difficile. Penso che dobbiamo accettarlo perché non c’è modo di scappare. Sono cresciuto pensando che l’aspetto fosse la cosa più importante, ed è un po’ triste, perché io messo nei guai.”disse Cox.

Courteney Cox (foto di Nicholas Hunt/WireImage) (Getty Images)

In un’intervista a Nuova bellezza Nel 2017, Courteney ha rivelato che le sue otturazioni facciali si sono sciolte. “Penso che ora assomiglio alla persona che ero‘, ha confermato.

Il suo desiderio di evitare la vecchiaia gli dava un aspetto sinistro. “A volte provi a combattere contro il passare del tempo e perseguitare i giovani. Ci provi, ma un giorno vedi un’immagine di te stesso e pensi: ‘Oh, mio ​​Dio, ho un aspetto terribile’. Ho fatto cose di cui mi pento , e fortunatamente altri si sciolgono e se ne vanno.La famosa attrice ha ammesso.

