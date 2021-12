Covid-19: L’ultimo minuto del Corona virus, in diretta | La giustizia autorizza le Isole Baleari a richiedere agli operatori sanitari di condurre tre test COVID-19 settimanali se non dimostrano di essere stati vaccinati | Comunità

La Navarra fissa le date degli interventi chirurgici a causa della pressione del “Covid-19”

Il ministero della Salute del governo della Navarra ha dovuto cancellare il calendario di alcuni interventi chirurgici non urgenti a causa della pressione sul sistema sanitario causata dalla pandemia di Covid-19. Dopo un incontro con la Federazione dei Comuni e dei Consigli della Navarra, il direttore generale della Sanità, Carlos Artondo, ha spiegato ai media che “quando il Covid mette in risalto, come adesso, logicamente bisogna rimuovere alcuni dei soliti problemi”. Pertanto, ha affermato, questa settimana “a livello ospedaliero è stato cancellato un programma per una serie di operazioni pianificate non urgenti” e dovranno essere cancellate anche alcune delle operazioni successive. “Cercheremo di tenerlo il più basso possibile”, ha detto.

Artundo ha commentato che questa sesta ondata “altamente esplosiva” in Navarra sta avendo un impatto sul sistema sanitario, specialmente nei centri sanitari con un “carico tremendo” che sono “completamente sopraffatti”.

Attualmente sono 136 le persone ricoverate in Navarra, di cui 24 in terapia intensiva. “Dai centri di cure primarie ai piani degli ospedali e alle unità di terapia intensiva, sono molto stressati” dai pazienti Covid, ma anche da quelli che non sono stati contagiati dal virus, ha riconosciuto, a causa di malattie comuni in inverno.

Artundo ha osservato che la tensione, soprattutto nei reparti di terapia intensiva, è “molto importante”, a cui si aggiunge l’effetto della variabile omicron, di cui sono quattro i casi accertati in Navarra, ma sospettati di essere cresciuti “da esponenziale” e salgono” come una schiuma. Per questi motivi, il governo della Navarra raccomanda questo Natale di ridurre a un massimo di dieci il numero di persone alle feste, sia nelle case che nel settore alberghiero, e cercare di tenere questi incontri all’estero.