Covid-19: L’ultimo minuto del Corona virus, in diretta | La sanità pubblica decide che i contatti stretti con le linee guida complete non devono essere messi in quarantena | Comunità

La variante omicron rappresenta il 46,9% dei casi di virus in Portogallo

La variante omicron rappresenta già il 46,9% dei casi di coronavirus rilevati in Portogallo, dove le autorità sanitarie hanno riportato un totale di 5.754 nuove infezioni e 16 decessi martedì. Dallo scorso 6 dicembre, c’è stata una crescita enorme nel paese degli omicron, secondo l’ultimo rapporto del National Institute of Health (INSA), che prevede che l’ultima settimana dell’anno si chiuda con una prevalenza dell’80% dei nuovi. alternativa.

Il primo caso di omicron è stato rilevato in Portogallo nella squadra di calcio del Belenenses, e si sospetta che il portatore del virus sia stato un atleta tornato dalle partite della sua squadra sudafricana. E l’arrivo dell’alternativa avviene nel bel mezzo della quinta ondata in Portogallo, con una crescita degli infortuni, che questo martedì ha raggiunto quota 5754. Questa cifra si avvicina ai 5800 infortuni segnalati mercoledì scorso, il tasso più alto registrato da febbraio, quando il Portogallo era confinato. Tuttavia, i livelli di mortalità e ospedalizzazione sono molto più bassi rispetto all’epoca.

Questo martedì sono stati registrati 16 decessi – a febbraio si sono superati i duecento al giorno – e la diminuzione dei ricoveri ospedalieri, pari a 904 persone, è di 39 in meno rispetto al giorno prima. Di quel totale, 153 sono in unità di terapia intensiva. Il Portogallo, con una popolazione di 10,3 milioni, ha accumulato 1.233.608 casi confermati e 18.812 decessi dallo scoppio della pandemia. Il tasso di infezione di 14 giorni, aggiornato l’ultima volta lunedì, è stato di 558,5 casi per 100.000 abitanti. Martedì, il governo portoghese si è riunito in un Consiglio dei ministri straordinario per adottare nuove misure per combattere la pandemia, che annuncerà il primo ministro Antonio Costa. (F)