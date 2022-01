covid oggi | Sintomi, dati e vaccinazione di Omicron, in tempo reale

E questa settimana il capo del governo, Pedro Sanchez, ha già affermato che “dobbiamo iniziare a progettare il ponte, quando possibile, per andare avanti verso la gestione come malattia endemica”, nel commento a Cadena ser.

Nonostante ciò, l’Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che “le sue condizioni non sono state soddisfatte”.

La nuova forma ha sintomi che possono assomigliare a quelli del comune raffreddore. Tra questi, quindi, ci sono febbre, mal di gola, dolori muscolari o mal di testa.

In questo modo si riduceva significativamente la perdita dell’olfatto o del gusto, molto presente nelle varianti alfa o delta.

Le forze dell’ordine hanno trovato diverse scatole di autotest nascoste e pronte per la distribuzione nell’area commerciale della struttura. Inoltre, c’era un lotto di 321 contenitori di un prodotto che afferma di respingere o prevenire virus e batteri.

Venerdì, il ministro della Salute e della Famiglia, Jesus Aguirre, ha spiegato che questa fascia di età è “molto importante”, perché è la categoria in cui si registra “il più grande rifiuto dopo la prima vaccinazione”.

D’altra parte, Aguirre ha spiegato che “le società autonome stabiliscono fasce di età e non vediamo l’ora di farlo settimana dopo settimana”.

In questo modo, i sintomi che accompagnano la nuova variante sono un’infezione respiratoria accompagnata da mal di gola, febbre, mal di testa o mialgia, che la rendono difficile da rilevare e facilmente trasmessa.

In questo modo, ómicron non influenza più l’olfatto o il gusto, come avveniva tra quelli con la variante alfa o delta.

Allo stesso modo, sostiene che vengono prese misure come limitare l’ora della cena o vietare i pasti nei pub “perché la situazione è ancora complicata”.

“Vediamo che siamo ancora in un numero molto elevato di contagi e sono ancora molto necessari. Pertanto, chiediamo ai residenti di assumersi la responsabilità e capire che le persone più colpite, gli albergatori, nessuno dubita che quando la situazione sanitaria lo permette, nessuno dubita”.

Spiegano: “Da anni affermiamo che gli insegnanti non possono assumersi compiti sanitari per i quali non sono qualificati, ma con l’emergere del Corona virus viene loro chiesta una maggiore responsabilità”.

In questo modo, affermano che oltre alla pubblicazione dei protocolli, gli operatori sanitari sono essenziali per la valutazione, la segnalazione, la consulenza e “se necessario, dare l’allarme”.

Allo stesso modo, è cresciuto il numero dei ricoverati, con 1.813 ricoverati, con un aumento di 80 rispetto a ieri. In aumento anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, con 168, cinque pazienti in più rispetto a ieri.

Il tasso di incidenza cumulativo è stato di 3.813 casi ogni 100.000 residenti negli ultimi 14 giorni.

Ad oggi, 36 dei 194 Stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità vaccinano ancora meno del 10% della popolazione e altri 88 paesi vaccinano meno del 40%. Al contrario, i paesi ricchi corrono da settimane al terzo posto e alcuni parlano del quarto.

I socialisti stanno discutendo nella petizione di Diputación per il “rischio che la chiusura della sala parto” presso l’ospedale medico universitario Virgen de la Victoria abbia un impatto sulla vita delle donne e dei loro bambini da quando i pazienti COVID sono stati ospitati.

Inoltre, ha sottolineato che siamo ancora nella fase epidemica per poter affrontare il Corona virus come l’influenza. “Pensiamo che metteremo fine all’epidemia, ma non sappiamo quando”, ha sottolineato.

D’altra parte, ha dimostrato che è “probabile” che la popolazione più vulnerabile venga vaccinata annualmente contro il Corona virus, mentre ritiene che “non sarà necessario” per la popolazione generale.

