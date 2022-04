Covit-19 in Italia: Corona virus e vaccinati dal 16 aprile

Il Diffusione internazionale del virus corona Questo va avanti da più di due anni e i paesi stanno attraversando realtà diverse mentre emergono nuove mutazioni nel virus e il programma di vaccinazione avanza nel mondo. In quale 16 aprile, in Italia Come descritto dai funzionari sanitari, sono stati registrati 64.533 nuovi pazienti Govt-19 e 133 decessi.

Ad oggi, Un totale di 15.659.835 persone sono state colpite dalla corona in Italia E 161.602 morti.

L’Italia è il 9° Paese più colpito dal corona virus. Le prime dieci liste sono compilate come segue: stati Uniti (82.305.154 casi), India (43.041.995 casi), Brasile (30.250.077 casi), Francia (27.684.374 casi), Germania (23.411.577 casi), Regno Unito (21.747.638 casi), Russia (18.064.454 casi), Corea del Sud (16.212.751 casi), Italia (15.659.835 casi), Tacchino (14.991.669 casi).

Vaccinazione Covit 19 in Italia dal 16 aprile

Campagna di Vaccino contro il coronavirus In Italia ha raggiunto un totale di 137.836.175 utilizzati fino al 16 aprile. Di quel numero, 50.745.975 hanno ricevuto una singola dose, mentre 47.876.676 hanno ricevuto una singola dose. Da questi livelli, l’83,65% della popolazione ha ricevuto il primo vaccino, mentre il 78,92% aveva già ricevuto entrambi i farmaci. Inoltre, il 64,64% ha già un booster.

A seconda del livello di immunizzazione della popolazione, Italia Si colloca al 24° posto con 137.836.175 taglie usate. L’elenco dei primi 10 paesi è il seguente: Malto (1.294.879); chili (52.061.322); Maldive (939.643); Brunei (1.084.543); Gusto (6.697.749); Islanda (850.505); Singapore (13.901.512); Emirati Arabi Uniti (24.586.790); Cambogia (38.253.794); Bahrein (3.429.038)

Considerando la densità di popolazione, il 78,92% mostra due livelli Italia, Classificato al 35° posto nel mondo. Questo elenco è guidato dai seguenti paesi: Gusto (99,99%); Malto (99,99%); Maldive (99,99%); Brunei (98,43%); Emirati Arabi Uniti (97,74%); chili (95,81%); Portogallo (90,75%); Cina (90,38%); Cambogia (90,27%); Singapore (89,87%)