Covit-19 in Italia: Corona virus e vaccinati dal 5 giugno

Il Diffusione internazionale del virus corona Questo va avanti da più di due anni e i paesi stanno attraversando realtà diverse mentre emergono nuove mutazioni nel virus e il programma di vaccinazione avanza nel mondo. In quale 5 giugno, in Italia Come descritto dai funzionari sanitari, sono stati registrati 15.522 nuovi pazienti Kovit-19 e 27 decessi.

Ad oggi, Un totale di 17.505.973 persone sono state colpite dalla corona in Italia E 166.949 morti.

L’Italia è il 9° Paese più colpito dal corona virus. Le prime dieci liste sono compilate come segue: stati Uniti (86.516.281 casi), India (43.181.113 casi), Brasile (31.153.069 casi), Francia (29.641.606 casi), Germania (26.540.852 casi), Regno Unito (22.305.893 casi) Russia (18.351.851 casi), Corea del Sud (18.163.686 casi), Italia (17.505.973 casi), Tacchino (15.072.747 casi).

Vaccinazione Covit 19 in Italia dal 5 giugno

Campagna di Vaccino contro il coronavirus In Italia ha raggiunto un totale di 139.353.770 dosi al 5 giugno. Di quel numero, 50.788.000 hanno ricevuto una singola dose e 47.935.710 avevano già ricevuto entrambe le dosi. Da questi livelli, l’83,72% della popolazione ha ricevuto il primo vaccino, mentre il 79,02% aveva già ricevuto entrambi i farmaci. Inoltre, il 66,97% ha già un booster.

A seconda del livello di immunizzazione della popolazione, Italia Si colloca al 28° posto con 139.353.770 dosi utilizzate. L’elenco dei primi 10 paesi è il seguente: chili (57.841.638); Malto (1.337.858); Brunei (1.162.510); Maldive (943.776); Gusto (6.856.378); Singapore (14.122.714); Islanda (850.505); Emirati Arabi Uniti (24.880.528); Corea del Sud (127.152.766); Cuba (27.920.719)

Considerando la densità di popolazione, il 79,02% mostra due livelli Italia, Classificato al 41° posto nel mondo. I seguenti paesi sono in cima a questa lista: Gusto (99,99%); Malto (99,99%); Brunei (99,99%); Maldive (99,99%); Emirati Arabi Uniti (98,44%); chili (96,39%); Samoa (95,41%); Cambogia (91,39%); Cina (91,25%); Singapore (90,15%).