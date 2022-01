Covit in Italia: metà Paese alza il livello di allarme e discute se rimandare il rientro a scuola

Roma.— The Variante Omigron Continua a crescere Vertigini nell’Italia di oggi Più di un milione di positivi A causa della situazione peggiore, Oggi metà del Paese è “gialla”.

Il Casi e pressione ospedaliera Superato Avviso gateway Sono quindi in giallo, secondo il sistema semaforico, un totale di 11 regioni – Calabria, Friuli, Venezuela, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marzo, Piemonte, Sicilia, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. L’inizio dell’infezione.

Ma, in realtà, le persone non cambiano un po’ quando si tratta di regole. Già prima di Natale, l’uso di Sinstrap all’esterno e negli spazi chiusi è diventato obbligatorio a livello nazionale. Indipendentemente dal colore di una particolare area. Fatta eccezione per le discoteche, le sale da ballo ei banchetti – tutti ancora aperti – servono più vaccinazioni. Conosciuto anche come “super green bass” o “reinforced green bass” – esci a mangiare in un ristorante o stai al bar e prendi un caffè.

Nonostante l’insistenza delle autorità per rassicurare le persone psicologicamente colpite che la situazione è completamente diversa rispetto allo scorso anno, a causa di una campagna di vaccinazione riuscita, L’aumento dei casi nell’ultima settimana, che è stato completamente registrato, Preoccupazioni.

Tra il 20 e il 26 dicembre si sono registrati 680.000 nuovi contagi, a aumento del 163% rispetto al precedente, Qualcosa di mai visto prima. Con un tasso di positività superiore al 20%, la curva sembra continuare a crescere, sebbene i rischi dovuti alle vaccinazioni siano minimi. Aumento degli ospedaliAlcune aree, come Liguria, Calabria e Marsiglia, dovrebbero entrare nella Zona Arancione la prossima settimana.

Negli ospedali si avverte che il numero di persone ricoverate in ospedale in sette giorni è aumentato del 27% (e del 21% in terapia intensiva) e ciò che rende la situazione più critica è l’aumento del numero di operatori sanitari colpiti che sono incapace di lavorare.

Poiché il sistema di sorveglianza è già crollato la scorsa settimana, si possono vedere persone in tutta Italia fare la fila in farmacia e in altri centri per ricevere test di scambio, con i sindacati che iniziano a fare pressioni sui dipendenti pubblici affinché tornino al lavoro su lunghe distanze. Fino allo scorso ottobre. . “Nel contesto della continua epidemia di epidemie, sono necessarie misure urgenti e semplificate”, hanno affermato vari sindacati.

01 gennaio 2022, Italia, Roma: Polizia in arresto in Piazza del Bobolo a Roma durante i festeggiamenti di Capodanno. Foto: Mauro Skrobokna / Lapress via Zuma Press / DPA Mauro Scrobogna – LaPresse via ZUMA Press

Il 22% degli oltre un milione di italiani colpiti – e quelli isolati in casa – ha un’età compresa tra i 30 ei 59 anni, lavoratrice e produttiva, ed è preoccupata per l’impatto della propria assenza. Poiché i loro parenti sono isolati, è possibile svolgere servizi pubblici essenziali come il trasporto e la raccolta dei rifiuti.

A proposito di lavoro, il governo è atteso questo mercoledì Mario Tracy, Ad un ulteriore giro di vite, decidi che sarà obbligatorio dal 1 febbraio Fatti vaccinare per lavorare. Finora si poteva utilizzare il “pass verde base”, che si può ottenere con un test di scambio, che non è più sufficiente, ma servirà il “pass verde super”, ottenuto solo dopo la vaccinazione.

Nino Cordabellotta, presidente della Kimbe Foundation, che segue l’epidemia sin dal suo inizio, ha avvertito che con l’attuale tasso di crescita dell’epidemia, l’Italia corre il rischio di chiudere gli ospedali, poiché potrebbe raggiungere presto i due milioni di positivi. Condannando “tutte le misure adottate dal governo finora non sono riuscite a fermare la diffusione del virus”, Cordabellotta ha affermato che è necessario più “lavoro intelligente” per rallentare il flusso di notizie radiofoniche.

Secondo alcuni esperti il ​​picco è previsto per la fine di gennaio. Il grande dibattito ora è se rimandare il ritorno in classe di centinaia di migliaia di studenti Dopo la pausa invernale, originariamente era prevista per il 7 e 10 gennaio.

“Nell’attuale contesto dell’epidemia tra i giovani, troverò un modo equilibrato ed efficace per rimandare il rientro a scuola”, ha affermato Vincenzo de Luca della regione Campania (la cui città principale è Napoli). , Considerato “Prendersi 20/30 giorni di ferie aiuterà a raffreddare il picco dell’epidemia e a promuovere la maggiore campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca”.

Se fino ad ora il governo Draghi si è completamente opposto a rimandare il rientro in classe e decidere che la scuola resti la stessa, sì o no, si parla di faccia a faccia, odiato “papà”, educazione a distanza. Il fatto che dovrebbero farlo solo i ragazzi non vaccinati viene analizzato se vengono registrati due casi positivi in ​​un curriculum. Ma a guardare tutto, come è successo due anni fa, c’è incertezza su quello che verrà.