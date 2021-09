Cranberry ricorda Dolores O’Riordan per il suo 50esimo compleanno | LOS40 Classic

Sono passati tre anni da quando abbiamo ricevuto la triste notizia della sua morte Dolores O’Riordan. cantante e mirtillo rosso Era uno dei grandi della musica irlandese, e Con il suo gruppo che ha saputo distinguersi nel mondo maschileCi ha lasciato alcune delle canzoni più rappresentative di un’intera epoca e ha usato la sua voce come protesta. Il segno che ha lasciato sui suoi colleghi era indelebile, e dopo la sua perdita, Non hanno perso nessuna occasione A portata di mano per mostrare quanto gli manca sui loro social network.

Da quando hanno pubblicato il loro ultimo album, Alla fineLa loro carriera come gruppo ha chiuso il ciclo per sempre. Decisero tra tutti loro che la cosa migliore era non continuare il viaggio musicale senza il loro grande compagno e amico. però, Continua a usare i social media per ricordare Chi era il suo compagno e fidanzato, e non perdono occasione per ricordare quanto le fossero vicini in certe date come il compleanno della cantante o il triste anniversario della sua morte.

il 6 settembre Dolores aveva 50 anni, una cifra tonda ricordata da Fergal Lawler, Noel e Mike Hogan Sugli account Twitter e Instagram della band. “Buon 501° compleanno, Dolores. Sei sempre con noi… con affetto, Ferg, Mike e Noel”. Questo è il breve ma tenero messaggio che coloro che erano compagni di band volevano che il loro amico ricordasse. Lo hanno fatto allegando una foto in cui l’artista appare sorridente verso la telecamera

Dolores O’Riordan è morta in un hotel di Londra nel 2018.. La causa della morte del cantante, confermata giorni dopo, era dovuta all’annegamento dovuto all’eccessivo consumo di alcol. Da allora, Le mie condoglianze al mondo della cultura e della musica non hanno smesso di apparire, Così come i messaggi di cordoglio e di ringraziamento di migliaia di fan in tutto il mondo.

Negli anni novanta la voce del vocalist Ha raggiunto un’enorme popolarità come eccezione Quella mossa nel rock alternativo, è eminentemente maschile. O’Riordan è descritto qui come un cantante molto capace, Conduce la sua voce in alcuni momenti con dolcezza, in altri, con uno stile più lacerato, soprattutto alla fine di ogni casa, come una brava cantante irlandese.