Crea la tua versione di Castlevania

È sul mercato solo da due settimane. Dio della guerra Ragnarok e il suo direttore, Eric WilliamsNon hai perso tempo a sottolineare il tuo prossimo progetto da sogno. Non è niente di più e niente di meno che creare il tuo videogioco Castlevania.

Ovviamente, per questo avrai bisogno dell’approvazione Konami Per poter usare questa cara licenza. Questo pensiero è stato condiviso su Spoilercast del podcast di Kinda Funny Games, In quel momento ha colto l’occasione per chiedere all’azienda giapponese di esternalizzare il lavoro. “Non so cosa farò dopo, ma se qualcuno mi dà la patente Castlevania“Ci piacerebbe farlo”, ha spiegato Williams.

Questo è il caso del regista La serie di Konami ha avuto un enorme impatto Nella sua carriera notando che Castlevania 2: La ricerca di Simon Lui è il principale. La verità è che non sarebbe del tutto irragionevole pensare che Santa Monica Studio avrebbe rilevato il franchise, perché è esattamente quello che fa Konami.

Silent Hill ha molti giochi in corso Sembra molto chiaro Metal Gear Solid risorgerà Nel futuro. In effetti, ha anche vociferato di una risurrezione Castlevaniaanche se è un peccato che sia stato utilizzato solo di recente Crea NFT. D’altra parte, Williams ha ammesso che non gli dispiaceva dirigere Dio della guerra fino alla fine della sua vita. Se è così, saremo lì per vederlo.