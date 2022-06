Creare valore nella vita di tutti i giorni – Samsung Newsroom Italia

Anita Kerolz, Direttore Marketing e Corporate Citizenship di Samsung Cile.

Negli ultimi due anni, il mondo ha assistito a grandi trasformazioni. Le emergenze locali e globali legate a economia, politica, salute e ambiente, tra gli altri, costituiscono uno scenario in continua evoluzione e marchi di ogni tipo hanno dovuto imparare a ripensare il proprio ruolo in questo contesto.

La pandemia è stata senza dubbio uno dei maggiori fattori di trasformazione per i marchi. Il lavoro, la vita sociale e le attività di routine come la spesa al supermercato sono cambiate, forse per sempre, e questo ha significato anche cambiamenti nel comportamento dei consumatori, il target di riferimento dei brand, che, quindi, ha dovuto entrare nel pensiero e porsi la domanda: Qual è il nostro ruolo di cittadini?

Alcune delle risposte a questa domanda possono essere trovate nell’ultima versione della decima edizione dello studio Citizen Brands 2022 di Cadem, che riconosce quei marchi che hanno uno scopo e sono collegati alla comunità, e dove Samsung vince ancora una volta gli onori categoria tecnologica.

Secondo Cadem, i cileni vivono attualmente sotto la premessa Carpe DiemVivere il quotidiano e sfruttare il presente, un meccanismo di auto-cura di fronte all’incertezza futura. E questo va al rapporto con i brand, perché i consumatori apprezzano di più chi ci aiuta nei nostri giorni, chi comunica periodicamente le nostre mutevoli esigenze.

Cambiare rotta verso una strategia incentrata sull’utente in tempi di crisi può sembrare semplice, ma la verità è che ci vuole uno sforzo per vedere oltre e riuscire a svolgere un ruolo nella società e nella vita quotidiana delle persone. Rimane una sfida per il settore privato e per le aziende coinvolte. E così facendo, la ricompensa è schiacciante, poiché i marchi sono apprezzati, apprezzati e presi in considerazione.

Ogni marchio si concentra sulla fornitura di buoni prodotti e servizi e sulla loro fornitura efficiente. Nel caso di Samsung Chile, avvicinarsi alle persone è stato un obiettivo che ci ha portato grandi soddisfazioni e ci ha permesso di conoscere meglio i cittadini, i loro gusti, gli interessi, le preferenze e, soprattutto, i bisogni su cui stiamo lavorando.

Per portare a termine questa missione, manteniamo anche la nostra posizione di leadership nella categoria tecnologia, che ci riempie di orgoglio e ci sfida a condividere, anno dopo anno, sviluppi sempre migliori che aiutano direttamente le persone e la società in generale. La tecnologia con uno scopo è ciò che ci guida e continueremo a lavorare su questa strada.

In Samsung, crediamo che la tecnologia da sola non cambi il mondo, ma è un ottimo strumento per rendere più facile per le persone fare proprio questo.

Indipendentemente dal settore in cui opera un’azienda o un’organizzazione, coloro che possono vedere i consumatori dal loro punto di vista civico, leggere le loro esigenze e vedere come cambiano o crescono quotidianamente in base ai cambiamenti del Paese e della sua storia, lo farà Così. Poter ottenere un vantaggio, ti distinguerai e diventerai un contributo.

Appello alla partecipazione e all’azione in questa direzione. I tempi di crisi richiedono l’aiuto di tutte le componenti della società e un’azione comune per il benessere. Non rinunceremo a generare sempre più valore per il business che ognuno di noi rappresenta, ma possiamo e dobbiamo fare lo stesso con la comunità che ci circonda.