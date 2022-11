Creazione di un’alleanza ambientale in Colombia per proteggere il Golfo di Cartagena

Si tratta di un accordo tra autorità pubbliche e sociali creato come opportunità di giustizia sociale e ambientale e di azione organizzata, che inizia a lavorare con il ripristino della Baia di Cartagena, La Popa Hill e la soluzione del problema di Laguito.

Muhammad ha spiegato che questa alleanza cerca di unificare le istituzioni che hanno funzionato

Frammentato con la partecipazione di gruppi etnici e organizzazioni sociali.

“Sono le forze vive della città con il governo locale di Cartagena, per salvarli

Ecosistemi critici che da molti anni sono in netto declino e mettono la città a rischio del cambiamento climatico”.

In questo senso, il miglioramento della qualità ambientale dei corpi idrici, il ripristino e l’adattamento ai cambiamenti climatici e il rafforzamento della governance negli ecosistemi strategici di Cartagena, saranno i pilastri principali di questa strategia.

La coalizione è composta dall’Ufficio del Governatore di Bolivar, dall’Ufficio del Sindaco di Cartagena, dalla Corporazione Regionale Autonoma del Canal del Deck, dalla Società per l’Ambiente Pubblico di Cartagena, membri del settore privato e delle comunità che vivono in questi ecosistemi e con entità di controllo di accompagnamento come la Ufficio del Procuratore Generale.

Porta il nome del famoso ecologista di Cartagena che ha lavorato durante la sua carriera per difendere questi ecosistemi.

Questa iniziativa di portafoglio ambientale nasce dai famigerati impatti sulle aree marine costiere, dove l’urbanizzazione, lo sviluppo portuale, le infrastrutture industriali e turistiche e le pratiche non sostenibili per l’uso delle risorse idriche sono le principali cause del degrado di questi ecosistemi.

Tra gli impegni dell’alleanza c’è quello di lavorare congiuntamente nell’ambito di una specifica formulazione istituzionale per affrontare le sfide ambientali, promuovere il Piano di ripresa della baia di Cartagena e il Piano per i cambiamenti climatici di Cartagena e progettare e attuare politiche di buona governance per migliorare le prestazioni di tutti gli attori.

L/of