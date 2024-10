Cresce l’incertezza tra i venezuelani in libertà condizionata per motivi umanitari a causa della fine del programma L’immigrazione negli Stati Uniti

Due anni dopo che i primi venezuelani cominciarono ad approfittare… Parole dell’umanità che ha consentito loro l’ingresso legale negli Stati Uniti, l’incertezza sul loro status giuridico continua a crescere a causa del dubbio che lo status che finora li ha protetti e ha permesso loro di ottenere un permesso di lavoro non sarà esteso. Sebbene l’amministrazione Biden non abbia fatto un annuncio formale che delinea un percorso legale per queste persone, funzionari statunitensi e documenti interni ottenuti da CBS News confermano che le aspettative potrebbero essere deludenti e che il governo americano non estenderà lo status legale in cui vivono circa 117.000 persone Venezuelano nel paese oggi.

Nell’ottobre 2022 il programma è stato aperto ai cittadini venezuelani che, con la protezione di uno sponsor negli Stati Uniti, possono entrare nel Paese con un permesso di due anni per vivere e lavorare legalmente. Nel gennaio 2023, il programma è stato ampliato per includere haitiani, nicaraguensi e cubani, che l’anno prossimo dovranno affrontare la stessa incertezza.

Le informazioni ottenute da CBS News confermano che il Dipartimento per la Sicurezza Interna “ha deciso di non concedere ai venezuelani estensioni della libertà condizionale, o ciò che il governo chiama Ripristino della libertà condizionaleI funzionari hanno anche spiegato che i venezuelani in questa situazione “riceveranno notifiche che ordineranno loro di richiedere un altro beneficio di immigrazione o di lasciare il Paese. Anche se non è chiaro se la deportazione sia possibile, il fatto è che il governo di Nicolás Maduro ha pieni legami con”. il presidente Joe Biden Dirigente – Attualmente non accetta voli di espulsione dagli Stati Uniti.

Inoltre Parole Per motivi umanitari, i cittadini venezuelani possono richiedere altri programmi che consentono loro di risiedere legalmente nel paese: Status di Protezione Temporanea (TPS) per coloro che sono arrivati ​​prima di luglio 2023 o asilo per coloro che hanno la prova di aver subito persecuzioni politiche, razziali o religiose. ragioni. Motivi, tra gli altri. Al momento non è ancora tutto deciso riguardo al programma diffamato e messo in discussione dall’ala repubblicana e di cui, secondo i dati ufficiali, hanno beneficiato circa 530.000 migranti provenienti dai quattro paesi.

Un programma nel mirino di Trump

programma Parole Gli affari umanitari sono stati una delle strategie di Biden per controllare la crisi migratoria al confine meridionale, ed è uno dei temi principali nei dibattiti presidenziali e in quelli che si sono svolti tra i vicepresidenti pochi giorni fa. Gli sforzi di Joe Biden per arginare il flusso migratorio spaziavano dall’apertura delle frontiere ParoleOppure l’aumento delle deportazioni o l’attuazione di politiche alla frontiera che hanno ridotto gli incontri di oltre il 50%.

Ciò che accadrà il prossimo novembre potrebbe anche determinare il corso di questo programma, che è stato oggetto di critiche sin dal suo inizio. Non solo il governo federale è stato citato in giudizio da 21 stati repubblicani che sostengono che il programma li costringe a investire milioni di dollari in assistenza medica, istruzione e sicurezza pubblica per gli immigrati; Inoltre ha dovuto essere sospeso in un’occasione a causa di accuse di frode dovute all’uso improprio di numeri di previdenza sociale, indirizzi e numeri di telefono da parte degli sponsor.

Questa narrazione si adatta perfettamente al discorso repubblicano, in particolare al discorso del candidato Donald Trump, che non ha esitato a minacciare che, se fosse diventato presidente, avrebbe espulso 1,3 milioni di immigrati arrivati ​​legalmente attraverso gli Stati Uniti. Parole Le richieste umanitarie e di asilo vengono effettuate tramite appuntamenti con l’app mobile CBP One dal Messico, la rotta attraverso la quale sono arrivati ​​circa 800.000 migranti.