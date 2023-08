Crescente domanda a Panama in occasione della Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni

Per ricordare quella storia, il coordinatore nazionale di Panama per i popoli indigeni (Coonapip) ha invitato i media a riferire sui casi, come la continua violazione dei diritti umani.

Tra i balli tradizionali, i leader delle popolazioni indigene dell’istmo affronteranno questioni come la mancata risposta da parte del governo nazionale alle richieste di riconoscimento dei diritti territoriali collettivi, protezione e sicurezza giuridica per le regioni.

Sottolineeranno anche la mancanza di interesse a trovare soluzioni alle loro richieste da parte di enti come l’Autorità nazionale per la gestione del territorio ei ministeri del governo e dell’ambiente.

Contesteranno anche la mancanza di conformità e il basso livello di attuazione dei progetti approvati dai territori nel Piano di sviluppo delle popolazioni indigene in fase di attuazione con finanziamenti della Banca mondiale, tra le altre istituzioni.

Quest’anno, le Nazioni Unite (ONU) hanno emesso istruzioni per celebrare la Giornata internazionale dei popoli indigeni con il tema “Giovani indigeni, agenti di cambiamento verso l’autodeterminazione”.

L’idea è dimostrare la posizione che i giovani dovrebbero avere nel processo decisionale, riconoscendo i loro sforzi dedicati all’azione per il clima, cercando giustizia per la loro gente e creando una connessione intergenerazionale che mantenga viva la loro cultura. , le loro tradizioni. e i loro contributi.

Ci sono circa 476 milioni di indigeni che vivono in 90 paesi. Rappresentano poco più del 5,0% della popolazione mondiale, eppure sono tra i settori più svantaggiati e vulnerabili, rappresentando il 15% più povero della popolazione, secondo le Nazioni Unite.

I popoli indigeni hanno cercato per anni il riconoscimento della loro identità, stile di vita e diritti sulle loro terre tradizionali e risorse naturali.

