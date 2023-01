Crescita della fatturazione del carico del 9% nel 2022

Secondo l’osservatorio di settore DBK a partire dal rapporti (una controllata di Cesce), il principale fornitore di informazioni commerciali, finanziarie, settoriali e di marketing in Spagna e Portogallo, value mercato iberico Trasporto merci su strada Registrato a 2021 un aumento del 7,3%fino al 18,6 miliardi di euroomogeneo 15.500 milioni un Spagna e il 3.100 milioni rimanendo a Portogallo.

Dovrebbe essere notato miglior comportamento di fatture associate Trasporto internazionale Dopo la rimozione delle restrizioni alla circolazione transfrontaliera. Punti salienti peso elevato Dalle fatture derivanti dai servizi di trasporto internazionale in Portogalloipotizzando oltre il 50% del totale nel 2021 rispetto al 21% registrato in Spagna.

Previsioni 2022

per lui fine 2022 Un fatturato globale stimato di 20.200 milioni di euro. Cos’è un file Crescita dell’8,6%. Rispetto al 2021, in un contesto di aumento della domanda e prezzi più elevati. Tuttavia, elui Forte aumento dei prezzi del carburante e il ascesa di da altri Costi operativi Ha influito sui margini dell’operatore nel 2022.

La larghezza del settore è caratterizzata da alta dissoluzione, con un gran numero di piccole imprese. Inoltre, vi è un’elevata partecipazione dei lavoratori lavoratore autonomo, che generalmente occupa un veicolo. Nel 2021 hanno lavorato sul mercato iberico 113.859 aziende. Di cui 105902 Situata in Spagna S 7957 in Portogallo.

il posteggio Il trasporto general cargo, da parte sua, ha sperimentato a crescita nel 2021. Nel mercato iberico nel suo complesso, in crescita 287.172 unitàIn giro 11.000 in più rispetto all’anno precedente. In entrambi i paesi lì Piccola flotta di medie dimensionisituato a ca 2,5 veicoli per azienda.

L’eccesso di capacità di trasporto ha portato a un’operazione Aggiustamento delle offerte Negli ultimi dieci anni, ha guadagnato quote di mercato gruppi più grandi. il Atomizzazione aziendale Si riflette anche nelle azioni dei principali operatori. Affinché Primi cinque gruppi nel mercato iberico Concentrato solo nel 2021 15% del fatturato totale.