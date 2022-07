Crescita dello sconto di oltre il 48% per i canali Dell Technologies nel primo trimestre

Per Dell Technologies, il canale è parte integrante del business per promuovere la crescita di clienti e partner a livello globale. La solidità mostrata nel primo trimestre dell’anno è l’incremento dei ricavi del business del canale, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, i suoi partner hanno ricevuto un aumento della retribuzione del 48% anno su anno, il tasso di crescita più alto a livello globale su questa metrica.

Negli ultimi quattro trimestri, i partner a livello globale hanno consegnato ordini per un valore di 60 miliardi di dollari. È il massimo che abbiamo visto nella storia di Dell Technologies e l’America Latina è stata la regione migliore. ha affermato Alvaro Camarena, Senior Vice President, Channel Sales per Dell Technologies Latin America, che ha partecipato a una tavola rotonda con Rafael Schuh, Direttore di Channel Strategy e LatAm Programme, e Felipe Montenegro. , Canale di archiviazione principale LatAm.

Inoltre, Camarena ha osservato che i partner che vendono tutti e 3 i LOB (storage, server e client) generano circa 7 volte più entrate rispetto a quelli che offrono 2 LOB e 36 volte rispetto a quelli che promuovono solo 1 LOB.

I partner dell’azienda hanno una grande opportunità per soddisfare le esigenze del mercato di soluzioni complete, affidabili e sicure per far avanzare in modo efficiente la trasformazione digitale del business. Questo perché il 49% delle aziende è sopraffatto da tecnologie complesse e molte opzioni.

Il lavoro del canale è stato ulteriormente migliorato dopo gli annunci di DTW

Gli annunci fatti al primo evento dell’azienda tecnologica, Dell Technologies World, hanno fornito un maggiore vantaggio competitivo in queste trasformazioni, indipendentemente dal fatto che si trattasse di innovazione nel suo portafoglio di storage con miglioramenti a PowerStore/PowerMax/PowerFlex, nonché al cloud.

Grazie a queste innovazioni, i partner possono guidare ulteriormente i risultati richiesti dai clienti fornendo al contempo valore aggiunto e servizi specializzati. Insieme, liberiamo tutto il potenziale del multicloud con funzionalità di servizio globale e resilienza onnipresente: on-premise, nel cloud pubblico e tutto il resto”, ha sottolineato Felipe Montenegro, LatAm Storage Channel Leader.

L’amministratore delegato ha inoltre sottolineato che, in linea con la strategia dell’azienda, il suo forte ecosistema di partner si concentrerà sulla soddisfazione delle esigenze delle aziende in base alle nuove tendenze:

Ambiente cloud multiplo. Attraverso una suite di software e servizi di prim’ordine, i partner saranno in grado di aiutare le organizzazioni a sfruttare più cloud, fornendo un’esperienza unificata ovunque i clienti abbiano applicazioni e dati.

protezione. Aumentano gli attacchi informatici alle imprese; Per questo motivo accompagnerà i clienti nelle loro strategie di protezione e sicurezza dei dati con soluzioni di prim’ordine che includono infrastrutture critiche, connettività, servizi, competenze tecniche e di mercato.

Conservazione. I clienti desiderano una maggiore automazione e sicurezza, ottenendo al contempo più valore dai propri dati, indipendentemente da dove si trovano. Attraverso i loro partner, sfrutteranno PowerStore, PowerMax e PowerFlex per ottenere informazioni più rapide, un migliore controllo dei dati su più cloud e una maggiore resilienza online.

Servizi. Ci sono molti vantaggi per i partner nella vendita e nella fornitura di servizi Dell Technologies di fronte alla crescita strategica dello spazio IT aziendale e alla difficoltà di gestione delle risorse.

Priorità del canale LatAm

Dell Technologies continua a investire nello sviluppo delle competenze tecniche dei suoi partner; Per questo motivo ha rinnovato i propri processi formativi per fornire loro gli strumenti e le capacità per raggiungere i clienti. In questo senso, offre oltre 260 webinar gratuiti all’anno e un programma di certificazione tramite il Dell Learning Hub.

Attualmente abbiamo più di 500 partner di metallo e una forte rete di distribuzione di oltre 30.000 rivenditori. Ascoltiamo attentamente il feedback dei nostri partner per assicurarci che le loro conoscenze continuino a suonare forte e chiaro perché sono un’importante estensione del team e siamo molto orgogliosi della crescita che hanno raggiunto”, ha sottolineato Raphael Schuh, Direttore di Channel & Program Strategy presso Dell Tecnologie.

Va notato che la visione per i prossimi anni si basa su tre pilastri: approfondire la fiducia con partner e distributori promuovendo una forte cooperazione attraverso un’esperienza più ottimale; Massimizzare la crescita concentrandosi sull’acquisizione degli utenti finali, guidando il cross-selling e accelerando il data center del futuro; Accelera la trasformazione abilitando modelli di consumo del canale, accelerando la piattaforma Dell Technologies e trasformando il software del canale.

