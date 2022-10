Crescono le aspettative che ottobre sarà un mese rialzista per Bitcoin

Uptober: crescono le aspettative che questo sarà un mese rialzista per Bitcoin

La data indica i rendimenti ponderati nei decimi mesi di ogni anno.

L’ecosistema crittografico tiene traccia del mese più popolare in aumento o in diminuzione per Bitcoin (BTC). Proprio come il mese scorso è stato storicamente ribassista, tanto da essere chiamato “settembreAll’interno del settore, Per la maggior parte degli ultimi anni, questo mese è stato molto ribassista per la principale criptovaluta e si chiama bitcoin client “aptober“.

Rendimenti mensili di Bitcoin negli ultimi 9 anni. Fonte: Coinglass

Alla fine del 9 ottobre (dal 2013 al 2021), BTC Ottieni una crescita mensile in 7 opportunità. Il rendimento mensile medio nei decimi mesi di ogni anno è stato del 30%, con un picco del 60% nel 2013 e un minimo di -12% nel 2014. Inoltre, sottolineano gli analisti 2 su 3 investimenti fatti in uno di questi October, oggi mostra i vantaggi.

Leggi di più: ► Bitcoin si prepara ad affermarsi come un “bene rifugio”

“Vediamo come ottobre si confronta con altri mesi nella storia del bitcoin. Qui puoi vedere che settembre è rosso. Agosto è come un punto di pareggio. ” Ma Ottobre è il terzo miglior mese della storia. Questo è il motivo per cui molte persone lo chiamano Uptober“spiegato James Alcherpresentatore e creatore di InvestAnswers.

Dopo la prima settimana del mese, BTC è sceso del 2% finora questo mese. Le aspettative sono alte per il resto del mese e gli analisti pensano di sì Se la principale criptovaluta eguaglia i suoi rendimenti storici, potrebbe avvicinarsi a $ 25.000 entro la fine del mese..

Continuare a leggere:

► Le riserve dei minatori di bitcoin sono al livello più basso da febbraio 2010

► Regione con la più alta cronologia di transazioni di criptovaluta al mondo: l’80% delle transazioni è inferiore a $ 1.000

► Prestito di criptovaluta in America Latina: boom tra inflazione e tassi bancari selvaggi

Unisciti alla comunità Codificatore 247. seguire TwitterE il Instagram, Facebook, Youtube, cavo E scopri subito tutte le notizie dal mondo delle criptovalute.