Crescono le voci su un possibile ritorno degli Oasis nel 2025: il misterioso messaggio della band che ha emozionato i fan

Liam Gallagher ravviva le voci su una possibile reunion degli Oasis nel 2025. (YouTube/Oasis)



Liam Gallagher Ha ravvivato le voci su una possibile riunione oasi Nel 2025. Rolling Stone Si dice che i fratelli Gallagher abbiano risolto le loro divergenze dopo 15 anni e stiano programmando una serie di concerti a… Regno Unitoincluso un tour di 10 notti Stadio di Wembley. Questa notizia batterebbe il suo record recentemente stabilito Taylor Swift Per otto notti consecutive nello stesso posto.

durante Festival della letturaLa voce dell’incontro si è diffusa rapidamente e ha generato molta attività sui social media. secondo I tempiGli esperti del settore hanno affermato che l’incontro era imminente, con A annuncio Ciò potrebbe accadere fino a questo martedì. Liam Gallagher “Una novità per me” e “Non lo so”, ha twittato in risposta alle domande dei fan, ma in seguito ha scatenato speculazioni con commenti criptici e divertenti.

Tuttavia, questa domenica il profilo ufficiale di oasi In X ha postato un messaggio suggestivo: “27/08/24, 8:00”Ciò è stato interpretato come un annuncio imminente del prossimo incontro, Che ha fatto esultare i fan sui social. Questa settimana segna anche l’anniversario oasi, Certo, forseche è stato ripubblicato e promosso con tour incentrati su Liam Gallagher.

notizie dal cielo, Da parte sua, Riferito che gli esperti del settore sono convinti che il ritorno oasi Sarà realtà la prossima estate. In realtà, Stadio di Wembley Avrà già 10 serate dedicate ai suoi concerti.

È prevista anche un’esibizione della band al Heaton Parknella sua città natale ManchesterE in altre importanti località del Regno Unito. I piani includono spettacoli in festival come Glastonburydove dovrebbero anche servire come personaggi principali.

La band può esibirsi in luoghi iconici del Regno Unito come Heaton Park e Wembley, così come in festival come Glastonbury. (Michelle Linsen/Redferns)

Posta quotidiana L’ho menzionato oasi Era tentato di pagare 61,35 milioni di dollari per riunirsi e intraprendere un tour mondiale. LiamIl 51enne ha espresso entusiasmo per la possibilità di riunirsi per un po’ Natale57 anni, era più riservato. Divorzio recente da Noël Gallagherche gli è costato 24,54 milioni di dollari, avrebbe potuto essere un fattore decisivo nell’approvazione della riunione per motivi finanziari.

Natale Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale su questo problema, ed è rimasto in silenzio e ha lasciato i fan in attesa. In una precedente intervista nel 2023 con Rolling StoneDichiara che sarebbe disposto a prendere in considerazione l’incontro in quel momento Liam L’ho chiamato direttamente.

Altre fonti come Tempi di consegna E L’Indipendente Evidenzia anche come Liam Ciò ha scatenato speculazioni sull’incontro sui social media. Durante il fine settimana, Liam È stato visto rispondere ai fan S (ex Twitter), dicendo: “Ci vediamo in anticipo” quando gli viene chiesto dei concerti oasi. Inoltre, ha scherzato dicendo che le date del tour saranno annunciate “venerdì prossimo”.

Citando una fonte dell’industria musicale Posta quotidiana Ha affermato che il potenziale tour includerebbe spettacoli in luoghi simbolici come Stadio Etihad A ManchesterLui Stadio di WembleyLui Stadio di Twickenham E Stadio del Tottenham Hotspur. Promotori Concerti SJM E Lunga vita alla nazione Stanno correndo per chiudere accordi per il tour, che includeranno date in Europa e negli Stati Uniti.

Liam Gallagher Pubblicato anche in S: “Non mi è mai piaciuta quella parola”, sottolinea EX oasi può continuare a giocare Heaton Park E Wembleytra gli altri palcoscenici importanti nel Regno Unito. Questi post hanno spinto i suoi follower a speculare sulla possibilità che ciò accada annuncio imminente.

I fratelli Gallagher sembrano aver risolto le loro divergenze dopo 15 anni e stanno programmando una serie di concerti nel Regno Unito. (Ritzau Scanpix_Emil Helms Foto AP_Aurea Del Rosario)

Inoltre, le voci di una reunion coincidono con il recente successo dei tour della band. Liamdove lo ha interpretato Canzoni chiamato “Definitely Maybe” e ha ricevuto un’accoglienza entusiastica da parte del pubblico. Si prevede che la formazione della band includa anche membri originali come il chitarrista Paul “Bonehead” Arthurs E il batterista Chris Sharrock.

Le speculazioni su una riconciliazione arrivano dopo anni di tensioni tra i fratelli Gallagher, che hanno smesso di parlarsi dopo lo scioglimento della band nel 2009. I litigi tra i due hanno portato a… Natale Lasciare il gruppo dopo un alterco a Parigi. Nonostante questo, la musica oasi Ha ancora un ampio seguito, compresi i fan che non hanno vissuto l’era Britpop degli anni ’90.

Possibile incontro per oasi Nel 2025, questo non avrà solo importanza Opportunità finanziariaÈ anche successo Importante per gli appassionati del pop britannico e della musica in generale.