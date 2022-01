Criollos e gli indiani sono a una vittoria dall’avanzare alla serie finale a LBPRC

2 relativo

Martedì i Caguas Criollos hanno battuto Santorci Cangrigueros 3-0, mentre gli indiani Mayaguez hanno battuto i Carolina Giants 5-2, entrambi avanzando di tre partite a uno in semifinale.

Con un’altra vittoria, Criollos e Indios risolveranno le rispettive serie per il meglio in un massimo di sette partite e saranno installati nella finale della Roberto Clemente Professional Baseball League a Porto Rico.

A San Juan, Oscar de la Cruz ha scatenato una potente gemma per guidare i Caguas alla sua vittoria.

LaLiga, Liga MX, Bundesliga, MLS, MLB, UFC, migliaia di eventi live, serie originali esclusive e molto altro, tutto in HD. Iscriviti qui

De la Cruz (1-0) ha concesso solo quattro colpi in sette punti senza reti per vincere la partita. Non si è voltato e ha colpito quattro.

Il perdente è stato Jason Garcia (0-1) dopo aver preso quattro colpi e un round in 4 1/3 run.

Jonathan Morales ha segnato un fuoricampo da solista in casa nel secondo inning per aprire il piatto, Juan Centeno ha aumentato il suo vantaggio con un sorvolo nel sesto inning e Edwin Diaz ha segnato un assolo RBI nello stesso inning per finire la partita.

Se vuoi avere le migliori informazioni nel mondo dello sport, scarica subito l’app.

espn.com/app »

In Carolina, Brett Rodriguez, TJ Rivera e Jim Haley hanno colpito i singoli della RBI in un attacco di tre run nell’ottavo in cui Mayagüez ha rotto il pareggio.

Danny Ortiz ha segnato una doppietta casalinga nel quinto mettendo sul tabellone i primi due punti di Mayagüez.

Nelvin Fuentes ha vinto (1-0) nel primo e nel terzo inning senza permettere una corsa. Eddie Tavarez ha perso (0-1) ed è stato punito con tre touchdown in un solo episodio.