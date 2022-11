Criptovaluta: il Congresso degli Stati Uniti indagherà sul crash di FTX

Il Congresso degli Stati Uniti ha annunciato che indagherà sul crollo di FTX, un exchange di criptovalute che ha dichiarato bancarotta la scorsa settimana, lasciando perdite che potrebbero ammontare a miliardi di dollari.

Il comitato per i servizi finanziari della Camera ha dichiarato mercoledì che spera di sfidare Sam Bankman-Fried, il fondatore e CEO di FTX di 30 anni, che una volta era visto come un eroe nella comunità delle criptovalute, ma ora potrebbe affrontare accuse civili e penali.

Il comitato vuole anche interrogare i rappresentanti di FTX e altri scambi di criptovalute come Binance e Alameda Research, nelle udienze previste per dicembre.

“Il crollo di FTX ha colpito profondamente oltre un milione di utenti, molti dei quali erano persone comuni che hanno investito i loro sudati risparmi nella piattaforma FTX, solo per vederla scomparire in pochi secondi”, ha affermato il Presidente. Lo ha dichiarato il Comitato Democratico Maxine Waters in un comunicato.

FTX ha presentato istanza di protezione dei creditori venerdì, scuotendo il mondo delle criptovalute, che è stato duramente colpito quest’anno, compreso un forte calo del prezzo del bitcoin e di altre valute digitali.

Ma la portata del crollo dell’FTX espone gli enormi rischi in agguato nel settore delle criptovalute. Miliardi di dollari potrebbero andare nel giro di pochi giorni. L’incidente ha provocato indagini da parte del Dipartimento di Giustizia e della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

“Dobbiamo andare a fondo di quello che è successo a beneficio degli agenti FTX e dell’intero popolo americano”, ha detto il membro del comitato Patrick McHenry, un repubblicano.

“È imperativo che i cattivi attori siano ritenuti responsabili in modo che i funzionari possano utilizzare la tecnologia per costruire un sistema finanziario più equo”, ha aggiunto.