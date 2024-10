Cristian Cueva ha chiesto di negoziare con “América Hoy” per esporre le registrazioni audio complete con le ninne nanne: “Cosa offrite?”

Il calciatore ha contattato lo spazio América Televisión e ha fatto una richiesta speciale per fornire la sua versione dei fatti | L’America oggi



Cristiano Cueva È sotto gli occhi del pubblico dopo il programma “Majali La Firme TV” Mostra una conversazione tra lui e la sua tata con Pamela Lopez, in cui la collaboratrice domestica gli chiede di passarle i soldi per nutrire i minori.

Queste affermazioni hanno attirato l’attenzione e suscitato l’indignazione degli internauti, i quali hanno riferito che l’atleta aveva recentemente fatto un viaggio a Cusco dove avrebbe incontrato Pamela Franco e, nonostante ciò, non aveva obbedito. Finanziariamente con i loro figli.

A questo proposito ci si aspettava la versione di Cueva, che però ha preferito il silenzio. Tuttavia, questo lunedì, 7 ottobre, L’America oggi Sorpreso mostrando una conversazione con il protagonista. Secondo le sue informazioni, un giornalista lo ha contattato chiedendogli informazioni sulle registrazioni audio di cui sopra.

Lì, il famoso “Aladdinou” confermò di avere più informazioni di quante ne sapessero pubblicamente. “Questo e molto altro”“, ha affermato riferendosi alla conversazione con la sua tata. Inoltre, quando gli è stato chiesto se riceveva gli alimenti, ha chiesto di fornire questa informazione al suo avvocato.

Mentre parlavamo e volevano saperne di più su questo argomento, Christian Cueva è stato sorpreso nel dare un suggerimento e richiedere un incontro personale per parlare di questa situazione. “Personalmente possiamo parlare. (…) Dipende sempre da te, ma sarà come voglio”, ha detto nella conversazione WhatsApp.

Ma non tutto resta lì, è proprio così grotta Il corrispondente del programma ha avuto una conversazione durante una telefonata. In questa conversazione diventa chiaro che il calciatore cerca di negoziare, apparentemente economicamente, per dare la sua versione e mostrare le conversazioni con la tata.

“Se vuoi sapere qualcosa, chiamami, cosa vuoi che ti offra. (Posso offrirti) mille cose riguardo a ciò che sta accadendo. Dammi quello che vuoi e andrò”, ha detto con franchezza, sorprendendo il pubblico. reporter.

Si è anche offerto di far sì che il suo avvocato fosse presente sul set di “América Hoy” come parte dello scambio. Pertanto, ha chiesto di negoziare per iscritto, ma in seguito non ha più risposto. Ha concluso: “Dopodomani partirà il mio avvocato. Se vuoi te lo mando. Mandami un messaggio”.

In una recente conversazione tra il calciatore Cristiano Cueva e la sua tata, filmata da Magaly TV La Firme, sono emerse tensioni sul mantenimento dei figli. La tata ha chiesto direttamente a Erika Cueva se avrebbe effettuato un deposito quel giorno per coprire il fabbisogno nutrizionale dei bambini, a cui l’atleta ha risposto spiegando la sua situazione finanziaria.

“Lavoro per poter procurare il cibo ai miei figli”, è stata una delle prime risposte di Cueva all’insistenza di Erica, che esprimeva preoccupazione per la mancanza di risorse per fornire cibo ai giovani. Nella conversazione, Erica ha ricordato di essere stata avvertita dello stesso problema in un’occasione precedente. “Voglio solo sapere se oggi effettuerai un deposito, niente di più”, ha insistito.

Invece di confermare o negare il deposito immediato, Cueva ha dichiarato che anche lui si trovava in una situazione finanziaria complicata e che stava cercando qualcuno che potesse prestargli dei soldi o fornire fondi. “Guardate la situazione in cui mi trovo, anch’io non lavoro da molto tempo”, ha detto il calciatore. Ha comunque promesso di inviare i fondi necessari il prima possibile.

Ad un certo punto della conversazione, Cueva ha fatto un commento interessante quando ha detto che anche Pamela Lopez, con la quale si è lasciato, dovrebbe cercare soluzioni economiche. “Hanno una madre che può lavorare, imparare a lavorare e creare marziani come li ho venduti nella mia vita”, ha detto.