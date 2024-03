Cristiano Ronaldo è una vittima insieme a politici di alto profilo

Cosa hai bisogno di sapere: Pasquale Striano, luogotenente della Carta Finanza di Perugia, ha sfruttato la sua posizione per accedere illegalmente a banche dati con dati fiscali di politici, atleti e cantanti.

Cristiano Ronaldo è stato vittima di spionaggio! La stella portoghese A Una lista di 78 persone spiate da un alto funzionario italiano. Le autorità di quel paese stanno indagando approfonditamente sul caso. Shhh!

Cristiano Ronaldo / Foto: MaxSport

Un massiccio caso di spionaggio contro politici e sportivi

Sì, la Procura di Perugia sta indagando Accesso illegale a database personali e finanziari di politici, artisti e atleti.

Accusato di spionaggio era nientemeno che il tenente Pasquale Striano della Guardia di finanza. Secondo il giornale RepubblicaNel tentativo di ottenere informazioni da alcuni Ministri dell'attuale governoAndò a spiare molti altri.

Illustrazione: Pixabay

Stiriano ha cercato di coinvolgere i ministri del governo italiano in casi di riciclaggio di denaro. Ha spiato informazioni sul ministro della Difesa Guido Croceto; Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio; Marta Pacina, vedova di Silvio Berlusconi; Adolfo Urso, Ministro del Commercio; Francesco Lolloprigida, ministro dell'Agricoltura, e diversi esponenti del partito di estrema destra Fratelli d'Italia.

Cristiano Ronaldo e molti altri personaggi dello sport sono stati vittime di spionaggio in Italia

Tutto quanto sopra è abbastanza fluido, tuttavia, e Pasquale non si ferma qui. Con i database ora disponibili, ha detto: “Bene, qual è la differenza nel tenere traccia delle informazioni di altre persone?” L'ufficio del pubblico ministero si è accorto che aveva detto questo.

Oltre a spiare i registri fiscali dei suddetti politici, Ha iniziato a rivedere le dichiarazioni dei redditi dei personaggi dello spettacolo italiano (come il rapper Fedez). Così come le statistiche del mondo sportivo di quel Paese.

Cristiano Ronaldo in cima alla lista perché è stato spiato mentre giocava per la Juventus. Ma vediamo anche il presidente della Federcalcio italiana, Gabriele GravinaInoltre Andrea Agnelli e Massimiliano AllegriRispettivamente ex presidente e direttore tecnico della Juventus.

Cristiano Ronaldo alla Juventus / Foto: Getty

Ricordiamo che in quegli anni, tra il 2018 e il 2021, la Juventus dovette affrontare sanzioni per irregolarità finanziarie. Tuttavia, come puoi vedere, In quel caso le udienze di Striano non facevano parte del processo Vuoi giustizia.

Alcuni dati per spiare politici e atleti in Italia

I funzionari di Perusa utilizzano il linguaggio formale utilizzato da coloro che hanno familiarità con la legge Pasquale Striano è stato formalmente denunciato Accesso non autorizzato, falsificazione e divulgazione di informazioni riservate in un sistema informatico.

L'ultimo punto è la “divulgazione di informazioni riservate”, perché Striano non solo ha consultato e compilato illegalmente i dati che ha trovato, ma Li ha condivisi con i giornalisti in modo che potessero pubblicarli in esclusiva. Sono stati attaccati 15 giornalisti Spionaggio Anche loro sono indagati e rischiano fino a cinque anni di carcere.

Secondo la denuncia, l'imputato Gli accessi illegali ai database statali sono stati almeno 800 volte. Come abbiamo accennato in precedenza, Dal 2018 sono 78 le persone vittime di spionaggio.

