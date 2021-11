Cristiano Ronaldo – Portogallo e Italia: la strada che deve percorrere il Qatar per qualificarsi al Mondiale 2022

Mondiali senza Portogallo A partire dal Cristiano Ronaldo? Questo straordinario evento potrebbe prendere forma dopo la sconfitta per 2-1 del Portogallo contro la Serbia a Lisbona. Questo non è uno dei peggiori voti di milioni di tifosi del Manchester United.

In questo modo, il Portogallo è entrato nella zona di ripescaggio d’Europa, in cui 12 squadre si batteranno per tre posti per ottenere i biglietti per la Coppa del Mondo in Qatar 2022.

Ma anche il campione dell’Eurocamp si trova in questa difficile situazione: l’Italia non è riuscita a battere l’Irlanda del Nord, con la Svizzera che ha sfruttato appieno la situazione, battendo 4-0 la Bulgaria per raggiungere la Coppa del Mondo.

Anche la Svezia di Sladen Ibrahimovic è uno dei più grandi gap possibili. Il 40enne attaccante non ha potuto fare nulla per evitare la sconfitta contro la Spagna.

Per quanto riguarda l’Europa, hanno già allocazioni dirette per il Qatar 2022: Serbia, Spagna, Francia, Belgio, Danimarca, Croazia, Germania, Regno Unito e Svizzera.

Quali squadre vanno ai playoff in Europa?

Portogallo (17 punti), Scozia (17), Italia (16), Russia (16), Svezia (15), Polonia (14) e Macedonia (12) stanno attualmente giocando nel turno di spareggio. È arrivato secondo nella sua serie.

Finlandia o Ucraina, Galles o Repubblica Ceca e Paesi Bassi, Turchia o Norvegia possono unirsi a queste 10 squadre.

Le restanti due squadre avanzeranno al turno di qualificazione della UEFA Nations League.

Come giocherà i playoff il Portogallo?

Si giocheranno sei semifinali e la finale si giocherà dopo tre incontri di singolare. I tre vincitori arriveranno con 10 squadre dall’Europa che hanno eccelso nella squadra e hanno ricevuto i loro passaggi.

Le squadre con i migliori punteggi nel girone di qualificazione giocheranno come giocatori locali. Il sorteggio avverrà in finale.

Semi finale: 24 e 25 marzo 2022.

Finale: 29 e 29 marzo 2022.

