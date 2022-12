Critica di “Emancipazione”, Will Smith e Rimbaud ai tempi della schiavitù

Ma lo fa con risorse ingannevoli e stilizzate che giocano contro una produzione più interessata a fantastiche ricreazioni del periodo che a raccontare la storia dell’uomo dietro la famosa fotografia.

Peter (Will Smith) è raffigurato con la schiena danneggiata dalle frustate subite durante i suoi giorni da schiavo. Un’immagine nota come “The Executioner’s Back”, che ha girato il mondo per diventare un’icona della brutalità praticata contro gli schiavi nel sud degli Stati Uniti. La storia inizia come tutte le altre raffigurando il sadismo dei caposquadra nei campi di cotone, senza alcuna esitazione nel mostrare il più chiaramente possibile la tortura eseguita. solo noi 12 anni schiavo (12 anni schiavo, 2013), Pubblicazione Il film (Emancipation, 2022) cerca di influenzare visivamente lo spettatore nel modo più complesso.

Con questa straordinaria risorsa, il film di Antoine Fuqua (giorno d’allenamento) narra la fuga di Pietro con le figure manichee, il buono (molto buono) e il cattivo (molto cattivo). Il cattivo è Vasil (Ben Foster), che guida la caccia agli schiavi in ​​fuga e la loro cattura. Succede che siamo nel 1863 e il presidente Abraham Lincoln emette il proclama di emancipazione dichiarando liberi gli schiavi, ma in quella zona la legge non è ancora in vigore. Il suo viaggio di fuga sarebbe stato trovare e unirsi all’esercito di Lincoln nella guerra civile e tornare per liberare la sua famiglia.

L’intera sequenza di fuga, che occupa i due terzi della storia, mostra la sopravvivenza di Peter. In virtù del credo religioso e dello spirito combattivo, l’uomo è sopravvissuto come il personaggio di Sylvester Stallone nella prima puntata di Vietnamita Ex-Warrior. Si nasconde nella palude e combatte fisicamente contro i militanti. Anche lui è ferito durante il viaggio e guarisce le sue ferite come l’eroe con una fascia nella terza parte o tollera la tortura come nella seconda.

L’ultima parte di Pubblicazione Racconta dell’arrivo di Peter nell’esercito del Nord e delle sue azioni sul campo di battaglia. Anche se il film si interrompe quando descrive l’orrore della guerra mostrando, ad esempio, che l’esercito dell’Unione è guidato da un uomo bianco, nei suoi commenti allude a un certo razzismo e si tinge anche di un espressivo bianco e nero (che a volte assume una leggera tinta o evidenzia alcuni elementi (come il fuoco o il colore della pelle degli schiavi), e offende anche le riprese aeree del campo di battaglia girate con i droni. Un fatto che illustra l’interesse di Fuqua per il sensazionalismo, con una certa sottigliezza pittorica, piuttosto che per il ragionamento sull’argomento.

Il peggio di questa sezione è il picnic patriottico, con il protagonista che combatte contro i soldati e la bandiera americana che sventola dietro di lui, in stile Mel Gibson. la nazionale (Patriota, 2000). Un’altra risorsa trasforma il protagonista in un’icona (resistenza, di lotta di liberazione) tipica di un film d’azione, piuttosto che un essere umano con debolezze.