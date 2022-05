Mosca-. Oggi le autorità russe hanno criticato le dichiarazioni del segretario del Consiglio per la difesa e la sicurezza dell’Ucraina, Alexei Danilov, secondo cui Kiev firmerà solo l’accordo di resa per la Russia.

In dichiarazioni alla stampa, il portavoce presidenziale, Dmitry Peskov, ha valutato negativa la posizione assunta dal presidente ucraino, aggiungendo che la suddetta affermazione non porterà a una soluzione del conflitto bilaterale.

“La contraddizione in Ucraina è stata notata in più di un’occasione a vari livelli. Ogni giorno cambia posizione”, ha detto Peskov.

In risposta a una domanda sui piani dell’Ucraina di abbandonare il processo negoziale, il portavoce ha sottolineato che “simili affermazioni si sentono sempre di più da Kiev”.

In questo senso, Peskov ha aggiunto che tutte le azioni intraprese dal Paese vicino dall’ultimo contatto del 29 marzo nella città turca di Istanbul non danno fiducia che i negoziati russo-ucraini entreranno in vigore.

E lunedì scorso, Danilov ha annunciato che le autorità di Kiev non avrebbero firmato un trattato di pace con Mosca, ma si sarebbero solo arrese e “prima sarà fatto, meglio sarà per la Russia”, ha sottolineato.

In precedenza, il ministro degli Affari esteri dello Stato eurasiatico, Sergey Lavrov, ha affermato che il dialogo costruttivo con l’Ucraina si era interrotto a causa della mancanza di coesione dei suoi leader.

Il capo della diplomazia russa ha affermato che la parte ucraina segue le istruzioni degli sponsor occidentali e continua a “giocare” e “non porta avanti il ​​processo negoziale”.

In questo senso, ha ripudiato la posizione dell’Occidente, in particolare degli Stati Uniti e del Regno Unito, che raccomanda al presidente ucraino, Vladimir Zelensky, di rafforzare la sua posizione nei negoziati con Mosca, che Lavrov ha detto di sostenere perché sperano di causare questo “danno irreparabile” alla Russia. .

A questo proposito, ha affermato, “la NATO sta di fatto entrando in una guerra per procura con la Russia e sta armando i suoi stretti alleati”.

Di fronte a questo scenario, ha avvertito che le armi fornite dall’Occidente all’Ucraina sarebbero un “bersaglio legittimo” delle forze armate russe, una dichiarazione approvata mercoledì dal ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

Lavrov ha inoltre sostenuto che l’Occidente stava anche negando alla nazione eurasiatica il diritto di difendere i suoi confini e le terre dove i russi erano oppressi.