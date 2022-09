Crociera nel Mediterraneo – Sicilia – Italia | In evidenza | TW

Raccogli gli agrumi, incontra i burattinai e viaggia dall’Etna al capoluogo Palermo fino al Centro di Soccorso Marino.

Ogni anno nell’isola di Sicilia vengono prodotte circa 1,5 milioni di tonnellate di agrumi e, vicino a Catania, il Cinep aiuta l’agricoltore biologico Manfredi Grinadi nella raccolta invernale. Nel pomeriggio ha avuto un appuntamento con Enrique Arena, che dieci anni fa ha avuto un’idea speciale: nella sua azienda “Orange Fiber” realizza abiti con le scorze di agrumi.

La storia della Sicilia è puro dramma e nessuno può descriverla, così come i “Fratelli Napoli”, una famiglia di burattinai catanesi. Nel “Piccolo Teatro”, Sinéb El Mazrer impara tutto su questa famosa tradizione.

I siciliani hanno un legame speciale con “Mama Etna”, come chiamano affettuosamente il vulcano attivo più alto d’Europa. Il vulcanologo Giuseppe Salerno sale a 3.000 metri con Sineb, dove vive una gelida avventura.

Poi si torna al Mediterraneo “pacifico”, a Palermo: il capoluogo siciliano conta quasi 700.000 abitanti ed è stato a lungo considerato una roccaforte della mafia siciliana, finché una parte della popolazione non vi ha resistito. Sinep “Addiopizzo” ha un incontro con Chiara Utro del movimento antimafia e Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, particolarmente impegnata nel salvataggio dei profughi in mare.

Il tour termina a Modica, dove assaggerai le più deliziose specialità di cacao in una fabbrica di cioccolato. E proprio con un buon cioccolato, Sinep convince il collega Jafar a interrompere il suo “viaggio nel Mediterraneo” e venire in Sicilia a provarlo: è ora di creare un temporaneo equilibrio.

Orari di trasmissione:

DW spagnolo

SA 15.10.2022 – 00:30 UTC

SA 15.10.2022 – 21:30 UTC

DO 16.10.2022 – 06:03 UTC

DO 16.10.2022 – 12:30 UTC

DO 16.10.2022 – 22:30 UTC

Lunedì 17.10.2022 – 04:30 UTC

Lunedì 17.10.2022 – 09:03 UTC

Lunedì 17.10.2022 – 15:30 UTC

MA 18.10.2022 – 11:03 UTC

Mercoledì 19.10.2022 – 09:30 UTC

Mercoledì 19.10.2022 – 14:03 UTC

Così 20.10.2022 – 08:03 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Città del Messico UTC -5