Robert Rojas è stato convocato di nuovo da Guillermo Barros Sheloto per l’ultimo turno di qualificazione ed è ricercato dalla Lazio italiana. Il sito “Calciomercado”, specializzato in trasferimenti, afferma che il fiume argentino Blair è entrato nel mirino dei sacerdoti del club “Dano” e ha cercato di ingaggiarlo a metà anno.

“Un altro candidato si unisce alla lista dei potenziali nuovi difensori della Lazio: Robert Rojas, 25 anni, del River Plate. Si può aprire”, si legge sul sito.

“Il Paraguay ha recentemente rinnovato il contratto con Rojiblanca fino al 31 dicembre 2024, ma ciò non esclude l’opportunità di chiedere concessioni all’Europa”, ha aggiunto.

Dice che la Lazio è in fase di rinnovo e molti altri giocatori verranno licenziati. “Gli addii in casa di Pianco Celeste saranno tanti tra pochi mesi, e l’obiettivo è investire in nuove opportunità giovani ma già integrate. Questo rispecchia in pieno le caratteristiche del difensore centrale sudamericano, che ha già segnato 15 presenze e 1 gol per la sua nazionale”, ha aggiunto.

Rojas potrebbe sostituire il difensore spagnolo Patrick, che non ha rinnovato i suoi legami poiché il suo paese è favorito dal Valencia. Ricordiamo che il fiume ha fissato a 25 milioni di euro la sezione finale della Guardia paraguaiana.