Servizio civile a Platania: una risorsa per il paese

PLATANIA – In tutta Italia sono 55.793 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. Anche quest’anno, com’era già avvenuto negli anni precedenti, il comune di Platania ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con il “Centro studi futura”. Ad annunciare ciò è stato proprio il sindaco del piccolo paese montano, Michele Rizzo. I posti messi a disposizione nel comune di Platania, per i giovani tra i 18 e i 28 anni di età, sono 10. I progetti da realizzare tra il 2021 e il 2022, con una durata di 12 mesi, sono 3. Il termine di presentazione delle domande è previsto per il 15 febbraio 2021, consultabile anche sul sito futuraweb.tv. I 3 progetti che si eseguiranno per i 10 volontari che rientrano nella categoria del “Programma Garanzia Giovani” (Disoccupati e/o persone che non svolgono e né cercano un impiego, non frequentano una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale) sono: “Vicini all’universo degli anziani” (3 posti), “Memoria storica” (4 posti), “Lotta al disagio adulto” (3 posti). Per iniziare il servizio civile sono richiesti determinati e specifici requisiti:

1 cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

2 aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

3 non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

L’obiettivo è quello di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità. Negli anni precedenti, il servizio civile per la comunità Platanese è stato una risorsa: molti giovani hanno svolto servizio verso i cittadini, verso il paese, assieme alle associazioni del territorio.

L’obiettivo principale dell’amministrazione comunale di Platania tramite il servizio civile è quello di sostenere le occasioni d’impegno volontario e civico dei giovani nel mondo associativo e nelle istituzioni locali. Un’occasione di formazione per i ragazzi all’impegno civico, nonché un’opportunità di ottenere nuove competenze in vista di una successiva attività professionale. Il servizio sarà un momento di grande impegno per i giovani, un importante strumento di crescita personale, di partecipazione attiva, di condivisione di valori umani e solidaristici. È anche un’esperienza propedeutica all’ingresso vero e proprio nel mondo del lavoro.

Un ulteriore intento del sindaco e dell’amministrazione è quello di far contribuire la nuova generazione alla crescita sociale e culturale del paese.

