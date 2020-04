1MCS: il 1°Maggio su CosenzApp un concerto streaming per abbattere le distanze

COSENZA – CosenzApp presenta #1MCS – Abbattiamo le distanze, un concerto in live streaming Facebook, in onda il 1° Maggio a partire dalle 16.30 sulla pagina facebook CosenzApp.

L’evento – nato da un’idea di Andrea Valenti e Daniele Spadafora, gestori CosenzApp – è una maratona musicale “made in Calabria”, in cui alcuni dei talenti più apprezzati della nostra regione, conosciuti anche dal pubblico nazionale, si alterneranno dagli “studi” di casa, in una staffetta di generi: dal pop al rock, senza tralasciare blues, indie, folk, cantautorato e lirica.

Come richiamato anche dal nome, l’iniziativa prende vita per abbattere le distanze imposte dall’emergenza sanitaria che tutti viviamo e apprezzare la possibilità di socializzare tramite le piattaforme digitali, sfruttando i social come mezzo per sentirci meno soli.

Sarà possibile, così, entrare nelle stanze dei giovani artisti, trasformati in studi, interagendo con commenti, immaginando di essere sotto lo stesso palco, allo stesso concerto.

La staffetta sarà coordinata da tre conduttori: Raffaella Salamina, giornalista e presentatrice tv; Paolo Mauro, attore; Angelo Iacopino, blogger e Carla Monteforte, giornalista e blogger; che interagiranno con gli ospiti: suoneranno e canteranno in un clima di festa e di allegria.

Confermata la partecipazione di: Verdiana, Fil Mama, Alfredo Bruno, Giacomo Eva, L’ennesimo, Raffaele Renda, Principessa Lolita, Salvatore Tricanico, Maura Monteforte, GaxWin, Federico Veltri, Santino Cardamone e Giovanni Segreti Bruno.

Appuntamento quindi al 1° Maggio 2020 dalle 16.30 in poi per cantare insieme al #1MCS- Abbattiamo le distanze.