Cassano Allo Ionio – A Cassano Allo Ionio per Natale arriva il “Panettone Sospeso”: “Una carezza sul cuore a chi è in difficoltà”. Iniziativa solidale promossa dall’Associazione Artisti Eccellenze Calabresi con la collaborazione della CRAI di Cassano Allo Jonio e dell’agenzia pubblicitaria Pricoli di Sibari. Un gesto solidale primo nella provincia di Cosenza. È stato acquistato un numero di panettoni dall’associazione stessa, creando così ” Il panettone sospeso”, che rappresenta un po’ il simbolo natalizio, accrescendo e condividendo un valore, offrendo, proprio come si fa con il caffè a Napoli, un momento di festa e di gioia, a chi ne ha bisogno. “Il Natale 2020 sarà diverso dal solito – dichiara il presidente dell’Associazione, Anna Maria Schifino- ma non mancherà il nostro impegno per essere vicini a chi si trova in difficoltà. Per questo abbiamo accettato volentieri di stringere questa iniziativa. La crisi si supera con la solidarietà e alleandosi con chi non dimentica i poveri, vecchi e nuovi, che la pandemia ha reso ancora più fragili e bisognosi”. Molte associazioni competenti del territorio si sono affiancate per la distribuzione nelle varie famiglie con difficoltà. Il Natale è un gesto d’amore.