A Catanzaro Lido domenica è AgriNatale al mercato coperto di Campagna Amica – Coldiretti

CATANZARO – Domenica prossima 22 dicembre al Mercato Coperto di Campagna Amica –Coldiretti di Catanzaro Lido in Via Nazionale 51 loc. Fortuna, dalle 10,00 alle 14,00 grande festa a km zero con l’iniziativa “AgriNatale”. Sono vari e attraenti gli eventi per fare festa insieme. Assaggi e degustazioni di prodotti calabresi stand gastronomici con lo Streat Food contadino, con la vendita dei prodotti delle aziende agricole, l’orto didattico per i bambini con la collaborazione di Donne Impresa Coldiretti dove ci si potrà cimentare per sperimentare e apprendere l’arte dell’agricoltura e ancora, uno speciale intrattenimento per i bambini con i regali di Babbo Natale. Gli acquisti direttamente dai produttori oltre a comporre e perfezionare i pranzi delle festività natalizie rappresentano una spinta verso regali utili che privilegiano l’enogastronomia, per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione della nostra regione. “Le scelte di acquisto di questi giorni – dichiara Fabio Borrello Presidente Interprovinciale di Coldiretti Cz-Kr-Vv – sono un riconoscimento al lavoro e impegno delle aziende agricole ed agroalimentari calabresi con un impatto rilevante sull’economia, ma anche la difesa del patrimonio di biodiversità, dell’ambiente e il contrasto ai cambiamenti climatici. Questo – aggiunge – è anche un invito ad acquistare e riscoprire i prodotti della tradizione del Natale in un Paese come l’Italia che è leader nella qualità e nella sicurezza alimentare”.