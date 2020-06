A spasso pieni di droga, due arresti a Catanzaro

CATANZARO – Nel corso della notte, durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri delle Stazioni di Catanzaro-S.Maria e Tiriolo hanno arrestato in flagranza di reato 2 soggetti, V.R. 41enne e M.A. 26enne.

I due, notati dalle pattuglie dell’Arma mentre sostavano insieme accanto alle rispettive autovetture parcheggiate una accanto all’altra, destavano il sospetto dei Carabinieria causa dell’atteggiamento particolarmente guardingo e circospetto, soprattutto nel momento in cui, alla vista dei militari, cercavano invano di salire frettolosamente a bordo dei veicoli. Tuttavia venivano bloccati appena in tempo. Gli stessi, evidentemente agitati, venivano invitati ad aprire i bagagliai. All’interno della macchina di V.R. è stato trovato un borsone all’interno del quale erano custodite cinque sacche contenenti complessivamente 5 kg di Marijuana e 2 confezioni termosaldate di Cocaina del peso complessivo di 110 gr.

Nella macchina di M.A. invece è stato trovato un pacchetto di Marijuana da 100 gr., oltre alla somma contante di 1445,00€, ritenuta il provento di attività di spaccio.

I due, dichiarai in stato di arresto, sono ora in attesa dei prossimi provvedimenti dell’Autoritá Giudiziaria. L’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e il denaro rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.