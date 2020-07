“A un metro da voi”, il mondo surreale del Coronavirus

LAMEZIA TERME – Dedicato a chi non ce l’ha fatta ,al personale medico e paramedico ,alle forze dell’ordine ,ai lavoratori che hanno combattuto una battaglia senza tregua mandando avanti il paese è dedicato il libro ‘ A un metro da voi ‘ di Daniela Rabia ,giornalista ,avvocato collabora con Diritto e dintorni,Liberamente,Mediterraneo e dintorni,Storie di Calabria e Calabria live .Ha pubblicato una raccolta di poesie Naufragio alla vita ,nel 2015 Matilde ,Non aspettare la vita che non ti aspetta e le Voci dell ‘ Eco.

Ieri 2 luglio Daniela Rabia ha incontrato i lametini al Caffè Dolce Amaro discutendo con loro insieme a Lamezia in strada e Vinicio Leonetti redattore della Gazzetta del Sud, sull’impatto del coronavirus sulla Calabria che vive nel terrore di non essere all’altezza sanitaria di un epidemia che ha scosso tutto il paese .

Protagonista del libro è un giovane laureando in lettere che narra gli aspetti sociali e psicologici dell’emergenza che tutti hanno affrontato :Distanziamento sociale ,i dubbi ,il bisogno di un abbraccio.

Riflettendo sulle mancanze della sanità calabrese ,dove mancano strutture ,posti di terapie intensive la risposta più eloquente è quella di Articolo 21 il programma di Lino Polimeni che ha sottolineato come della sanità calabrese ‘Si siano mangiati anche i muri ‘.

IL libro è un viaggio sul senso di smarrimento che abbiamo provato tutti in questi mesi di angoscia e il rimanere a casa è

stato un viaggio dentro noi stessi. A un metro da te …per la nostra sicurezza è la giusta lontananza, il protagonista del libro aggiunge ‘Magari potessi stare a tre metri da te e da tutte le persone fanatiche e superficiali’.

Nel racconto si fa cenno anche ai Flash mob dai balconi che alle 18:00 hanno unito l’Italia che ha cantato a squarciagola l’inno di Mameli sapendo tutti che quando la tempesta sarà finita non saremo più gli stessi.

Nessuno ha immaginato di vivere in un tempo in cui baci e abbracci sarebbero stati pericolosi quanto le armi,tutti impegnati in una battaglia silenziosa in silenzio abbiamo accompagnato i nostri morti senza fiori.

L’uomo distrugge l’umanità per avidità di denaro e potere.

Se tutti facessimo la nostra parte l’incendio si spegnerebbe.

Ma tutto cambia per non cambiare niente diventeremo solo più diffidenti ,anche se avremo bisogno d’aria pura .

Dobbiamo pretendere una sanità pubblica efficiente soprattutto in Calabria più che altrove ,con apparati idonei a fronteggiare qualsiasi emergenza.

Che non sia la volta buona che noi uomini cresciamo, miglioriamo e ci evolviamo?Quando la tempesta sarà finita non saremo più gli stessi…avremo imparato a danzare anche sotto la pioggia.

Sembra che il nemico sia battuto e vinto adesso percorriamo la vita andando avanti ritrovandoci nel potere di un abbraccio.

Gabriella Di Varano