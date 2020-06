Abusivismo: sequestrati due fabbricati nel crotonese

CROTONE – Due fabbricati in via di costruzione sono stati sequestrati, in località Suvereto, dai carabinieri delle stazioni forestale Crotone e di Petilia Policastro. I manufatti erano stati realizzati all’interno di un’area a vocazione agricola ed erano destinati, presumibilmente, a servizio dell’attività agricola. Dalle verifiche effettuate all’ufficio tecnico comunale, è emerso infatti, che erano del tutto privi di titoli abilitativi legittimanti l’edificazione. I possessori dei fabbricati, due cittadini di Isola Capo Rizzuto di 58 e 69 anni, sono stati denunciati alla Procura per violazioni alla normativa edilizia.

I sequestri sono stati già convalidati dall’Autorità giudiziaria.