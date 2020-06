Abusivismo: sequestrato fabbricato nel Crotonese, denunciato 50enne

CUTRO – Un fabbricato realizzato abusivamente in un terreno agricolo è stato scoperto e sequestrato a Cutro dai carabinieri forestali che hanno denunciato per violazione della normativa edilizia il possessore dell’area, un disoccupato di 50 anni.

I militari, nel corso di un controllo in località Steccato di Cutro, hanno notato la costruzione recente e non ancora completata. Gli accertamenti, avviati nell’ufficio tecnico competente, hanno evidenziato che l’opera era priva delle necessarie autorizzazioni legittimanti l’esecuzione. Il fabbricato, realizzato in mattoni portanti, misura in pianta circa 8 x 8 metri e presenta una copertura realizzata con lamiera sostenuta da travi in legno. Al momento del sopralluogo la costruzione, edificata in un’area agricola in prossimità di un’altra abitazione, non era munita di infissi. (ANSA).