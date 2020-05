Aggredì uomo in ospedale, 37enne arrestato dopo ricovero

CORIGLIANO ROSSANO – A inizio maggio aveva aggredito con calci e pugni un uomo, di nazionalità bulgara – ancora ricoverato in gravi condizioni – nella sala d’attesa del pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano, ma era stato arrestato dai carabinieri. A.C., di 37 anni, di Cariati, dopo la convalida del fermo, era stato trasferito nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Lamezia Terme per essere sottoposto a Trattamento sanitario obbligatorio in quanto l’uomo era fuggito dal reparto psichiatrico dell’ospedale al momento dell’aggressione. Il gip del tribunale di Castrovillari, in seguito alle dichiarazioni del direttore sanitario del reparto lametino, ha emesso adesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio nei confronti di A.C. eseguita stamani dai carabinieri della compagnia di Corigliano che hanno trasferito l’uomo dall’ospedale al carcere di Catanzaro.