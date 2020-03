Ai domiciliari tenta estorsione, arrestato 45nne nel reggino

ROCCELLA JONICA – Detenuto ai domiciliari si è recato nello studio di un professionista chiedendogli una non precisata somma di denaro e minacciandolo che, in caso di diniego, lo avrebbe fatto saltare in aria.

Alessandro Panaia, di 45 anni, disoccupato e noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Roccella Jonica.

La vittima, terrorizzata, ai è subito rivolta ai carabinieri che, in breve, hanno rintracciato Panaia nel centro cittadino.

Il quarantacinquenne ha reagito opponendo una ferma resistenza, spintonando i militari e rivolgendo contro di loro frasi minacciose.

L’uomo dovrà rispondere di evasione, tentata estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.