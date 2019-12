Al via a San Giovanni in Fiore Il Natale esagerato

San Giovanni in Fiore – Al via oggi la V° edizione del “Natale esagerato”. La manifestazione di musica, arte e spettacolo promossa dall’assessorato comunale alle attività produttive, guidato da Milena Lopez, sarà inaugurata venerdì 20 dicembre alle ore 17.30, su via Roma con gli elfi dell’Istituto Salvatore Rota, a seguito della rappresentazione della natività a cura dell’Istituto Comprensivo “G. da Fiore” prevista alle 16.30 presso l’Abbazia florense.

La cerimonia inaugurale della più bella festa di Natale dell’intero altopiano silano sarà scandita dal suono ritmico dei tamburinari che sfileranno per la strada principale di San Giovanni in Fiore accompagnati dai trampolieri luminosi.

“L’intera via Roma, addobbata di luci e colori – afferma l’assessore Milena Lopez – accoglierà stands di artigianato locale, enogastronomici e delle tipicità. Sarà allestita anche la casetta di Babbo Natale dove tutti potranno avere la loro foto stampata in tempo reale, respirando la magica atmosfera del Natale ”.

“La manifestazione – spiega la Lopez – è nata cinque anni fa con la volontà di ricreare a San Giovanni in Fiore quell’atmosfera natalizia, di festa, comunione e armonia che si era persa perchè da anni non si organizzava alcuna iniziativa ed anche le luminarie erano poche e spesso a carico totale dei nostri commercianti. Ciò costringeva i sangiovannesi a lasciare la città per altre località alla ricerca di quel clima di festa e di allegria dove vivere pienamente il Natale e poter fare anche i propri acquisti. Ciò rappresentava un danno per la città, che aveva perso il suo fascino attrattivo, per la comunità, che si disgregava perchè aveva perso ogni punto di riferimento, e per le attività produttive e gli esercizi commerciali, che vedevano diminuire i propri incassi. Consapevoli di ciò abbiamo, anche in questo settore, cambiato rotta ed invertito la tendenza ideando il “Natale esagerato”, che sin da subito è stato apprezzato dalla nostra comunità, crescendo ed aumentando i consensi negli anni successivi tanto da diventare oggi un appuntamento atteso non solo dai sangiovannesi ma dall’intero interland della Sila e della presila cosentina e crotonese”.

“Questa’anno – conclude l’assessore Lopez – non mancheranno le novità nell’offerta folkloristica e di spettacolo, accanto a quelle iniziative che sono ormai entrate nella tradizione della manifestazione. E così, al laboratorio e degustazione gratuita della pitta ‘mpigliata si accosterà il cooking show della lady chef Denisia Congi, responsabile giovani chef Calabria per la Federazione Italiana Cuochi e show Eat con Anna Aloi. Non mancherà, inoltre, la tradizionale sfilata delle Pacchiane, ornate dai gioielli esclusivi della tradizione orafa sangiovannese, a cura del maestro orafo GB Spadafora. Ovviamente sono previsti anche momenti dedicati ai più piccini, come la sfilata Disney di Natale, attività di giochi ed animazione varia e, soprattutto, la buona musica in cui sarà protagonista, tra gli altri, il concerto di Daniele De Martino previsto per sabato 21 dicembre alle ore 18”.