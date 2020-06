Al via il Mercato Settimanale a Mendicino

Mendicino – È stato inaugurato ieri mattina a Mendicino, presso la Villetta Comunale di Contrada Tivolille, il Mercato di “Campagna Amica” promosso da Coldiretti in collaborazione con l’amministrazione comunale. Un mercato a KM0 in cui sarà possibile trovare prodotti della nostra terra coltivati da agricoltori locali e grazie al quale sarà possibile portare sulle nostre tavole cibo sano e genuino.

I tradizionali gazebo gialli sono arrivati, dunque, anche a Mendicino e di questo si dice molto felice l’Assessore alle Attività Produttive, Rossella Giordano, che aggiunge: “con il Sindaco Antonio Palermo abbiamo lavorato insieme affinché si realizzasse il progetto di portare nella nostra Città il mercato di “Campagna Amica” e grazie alla disponibilità ed al sostegno di Coldiretti Cosenza, che ringraziamo, oggi abbiamo dato inizio al nostro mercato. Inoltre abbiamo voluto il sostegno proprio di Coldiretti, organizzazione seria e riconosciuta, in quanto condividiamo lo stesso obiettivo, cioè quello di puntare al coinvolgimento degli operatori locali al fine di rivitalizzare il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Ci auguriamo che con il tempo il nostro mercato possa crescere sempre più con un coinvolgimento sempre maggiore dei nostri produttori agricoli”.

Soddisfatto anche il Sindaco Antonio Palermo che ringraziando il Direttore di Coldiretti Francesco Cosentini ed il Coordinatore Regionale Mario Ambrogio, entrambi presenti all’evento, ha aggiunto: “Oggi si realizza un altro importante tassello nella visione che ci ha animato in questi 6 anni di mia amministrazione di costruzione di una Mendicino sempre più al servizio dei cittadini e punto di riferimento dell’intero hinterland”.

“Teniamoci particolarmente al mercato, facciamo il passaparola ed utilizziamo anche questo mercato affinché possa diventare momento di comunione e di confronto che possano permetterci di migliorarci e di crescere”, il commento del Direttore di Coldiretti Calabria Francesco Cosentini.

Mario Ambrogio, infine, Coordinatore Regionale di Coldiretti ha ribadito l’importanza di Coldiretti quale punto di riferimento per le piccole attività rurali del territorio.

Una bella giornata di festa, dunque, quella di questa mattina a Mendicino. Ma è solo l’inizio. L’appuntamento è, infatti, per tutti i martedì dalle 8 alle 13 alla villetta comunale di Contrada Tivolille.