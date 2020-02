Al via il “Restauro aperto” della Vara della Madonna della Consolazione a Palazzo Campanella

REGGIO CALABRIA – Al via a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale a Reggio Calabria, il “Restauro aperto” della Vara della Madonna della Consolazione allestito per interagire con i visitatori e offrire la possibilità di assistere alle attività in corso negli spazi dove la Vara è stata trasportata dalla storica Associazione dei ‘portatori’. “Nell’ambito delle indagini preliminari, il rilievo fotogrammetrico, che si è basato su tecniche di modellazione analitica – è detto in un comunicato del Segretariato regionale Mibact – ha restituito una modello tridimensionale che, grazie ai sofisticati software impiegati, presenta altissimi livelli di precisione e accuratezza. All’interno del cantiere aperto al pubblico è possibile visitare, un percorso espositivo per immagini, dedicato alla storia e al restauro della Vara. Con il ‘Restauro Aperto’ si offre la possibilità di guardare in modo diverso un’opera d’arte, che ha un ruolo identitario profondo ed antico nella cultura della città dello Stretto”.