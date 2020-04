Amendolara, il cordoglio di Franco Iacucci per la morte di Franco Melfi

COSENZA – “Sono addolorato per la prematura scomparsa di Franco Melfi, un uomo buono, al quale mi legava un rapporto di amicizia e stima. Un uomo delle istituzioni e profondamente di sinistra. Franco, oltre ad aver ricoperto la carica di primo cittadino di Amendolara, è stato negli anni della Giunta del compianto Tonino Acri assessore provinciale ai Lavori pubblici. Chi ha avuto modo di lavorare con lui e di conoscerlo sa bene che lascia un grande vuoto nel cuore di tutti noi. Ha sempre amato il suo territorio. Un uomo colto e intelligente, con umiltà e dignità ha parlato il linguaggio della gente comune, aiutando le classi meno agiate. Un esempio per la sua Amendolara. Amore e passione non solo per la politica, ma anche per il calcio che l’ha portato a rivestire la carica di presidente della società Real Amendolara. In questo frangente storico particolarmente difficile, desidero manifestare tutta la mia vicinanza alla famiglia, al fratello Mario, anch’egli politicamente impegnato da sempre ed ex consigliere provinciale, e a tutta la comunità di Amendolara”.

Presidente Provincia di Cosenza

Franco Iacucci