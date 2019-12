Anton Giulio Grande premiato al Premio Cultura Impresa 2019

MONTALTO UFFUGO – In una gremita sala di un noto hotel di Montalto Uffugo, lo scorso venerdì si è svolta l’annuale assemblea di fine anno dell’ Unsic, con la tredicesima edizione del Premio Cultura Impresa. Ha aperto i lavori il Presidente Carlo Franzisi, che ha spiegato il senso del Premio, insieme agli interventi del vice sindaco Emilio D’Acri e dell’assessore Francesca Abbruzzese. Si è quindi passato alla consegna dei premi . Per la cultura , il premio cultura e impresa è stato assegnato allo stilista di fama internazionale Anton Giulio Grande, per promuovere una Calabria di eccellenza e di grandi capacità imprenditoriali e professionali rappresentata in tutto il mondo . Il Premio istituito nel 2005 ha come obiettivo dichiarato di additare quelle personalità che rappresentano esempi edificanti per la nostra regione e di indicarle alle generazioni future nella convinzione che sono proprio questi i modelli atti a rappresentare il fulcro di una profonda bonifica della nostra società . Il premio consegnato è un’opera d’arte dell’artista internazionale Silvio Vigliaturo