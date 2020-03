Aperte le iscrizioni ad Hospitality Rest@rt Tropea

TROPEA – Quasi tutto pronto per la settima edizione di Hospitality Rest@rt Tropea, la più bella edizione di sempre- Evento leader in Calabria del travel online e sulle connessioni tra turismo e tecnologie che si terrà alla Hotel Tropis il 12 marzo 2020. Sarà un vero e proprio viaggio tra innovazione ed ospitalità articolato in 7 speech di 40 minuti ciascuno.

Tra i protagonisti alcuni tra i più importanti player mondiali della travel industry: da Expedia a Booking.com, ErmesHotel, EngineLab, Titanka! Spa, Octorate e Hotelbeds.

L’inaugurazione di Hospitality Rest@rt è in programma giovedì 12 marzo alle ore 09:00 alle presenze del Sindaco di Tropea Avv. Giovanni Macrì. A seguire l’inizio della giornata formativa con Expedia che ci illustrerà come il turismo internazionale immagina la Calabria con focus sulla provenienza e sulle motivazioni del viaggio.

Biglietti disponibili gratuitamente sul sito www.hospitalityrestart.com L’evento è organizzato da Asalt – Associazione Albergatori di Tropea.