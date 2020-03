Arrestato ladro seriale a Catanzaro

CATANZARO – Nella giornata di ieri i militari della Stazione di Catanzaro Gagliano hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Catanzaro, F. C. 36enne catanzarese. L’arresto arriva a seguito di lunghe indagini effettuate dalla stazione di Catanzaro Gagliano che avevano permesso di attribuire all’uomo ben 9 furti commessi fra il febbraio 2015 ed il marzo 2016. Si trattava di furti di ogni genere, all’interno di abitazioni o di negozi ove l’uomo aveva asportato monili, soldi contanti e cellulari. All’epoca le indagini dei Carabinieri avevano permesso di attribuire all’uomo tutti quei fatti reato per i quali, alla fine del 2019 si era tenuto il processo di fronte al tribunale di Catanzaro che lo aveva condannato a due anni e otto mesi di reclusione. Nella giornata di ieri, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza, i Carabinieri di catanzaro Gagliano hanno eseguito l’ordine di esecuzione pena conducendo l’uomo al carcere di Catanzaro siano.