Artigianato, il Fondo Di Solidarietà Bilaterale sblocca altri fondi: due milioni di euro in tutto per aprile

CATANZARO – Dopo il disappunto espresso dall’Ebac (Ente Bilaterale per l’Artigianato) durante la conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi in merito allo stato dei pagamenti e i relativi ritardi nelle erogazioni delle prestazioni FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato), qualcosa si è smosso. In particolare, l’Ente aveva espresso il suo disappunto circa i fondi pervenuti ed i ritardi nel trasferimento delle risorse dal Ministero e i vertici nazionali FSBA sensibili al problema si sono impegnati a coprire immediatamente un’ulteriore quota delle domande relative ad aprile, raggiungendo per la Calabria, l’importo di 1.943.505,65 euro (circa il 25 per cento del richiesto e rendicontato).

Inoltre il Fondo FSBA comunica di aver chiesto al ministero del Lavoro che, a fronte di una pronta e tempestiva rendicontazione delle risorse erogate, ci sia un immediato riscontro da parte del ministero stesso circa il trasferimento delle ulteriori tranche sul totale stanziato dal D. L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Giovanni Aricò e Michele Gigliotti, rispettivamente Presidente e Vicepresidente Ebac, esprimono il proprio personale ringraziamento ai segretari regionali di CGIL CISL UIL e ai Presidenti Regionali di Confartigianato, CNA, Casartigiani, per l’impegno profuso.

Si ringraziano inoltre i rappresentanti delle parti sociali nazionali presenti in FSBA per la sensibilità manifestata per i lavoratori calabresi.