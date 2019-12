Associazioni e chef a sostegno della mensa del Conventino a Catanzaro

CATANZARO – Un gruppo di giovani chef, riuniti con il progetto comune “Anyway chef”, cucinerà per quanti vorranno aderire all’iniziativa dal titolo “La tavola buona” che avrà luogo domenica 22 dicembre, a pranzo, nei locali della storica mensa del Conventino, nel quartiere San Leonardo di Catanzaro.

I proventi raccolti dalla vendita dei biglietti, ancora disponibili presso il bar “Sant’Antonio” di fronte alla chiesa, andranno totalmente devoluti alla mensa, che da ben trentuno anni garantisce un pasto caldo a circa quaranta persone ogni giorno. La mensa del Conventino, infatti, è una realtà consolidata e ben organizzata, grazie all’attenzione costante che i frati della parrocchia, i volontari e l’intera comunità rivolgono alle famiglie, agli immigrati e a tutti coloro che si trovano nelle condizioni di rivolgersi alla mensa – ma anche al centro raccolta di indumenti usati, al servizio docce ed all’ambulatorio medico – per sopperire alle primarie necessità.

Ad affiancare gli chef – che hanno previsto per i commensali un menù di tutto rispetto, grazie all’intervento di aziende locali che si sono accollate la spesa delle vivande – saranno i volontari delle associazioni “Amici con il Cuore”, “Assoagry” e “Acquamarina”, che non solo provvederanno al servizio in sala, ma anche ad animare il momento di convivialità. La loro presenza di certo contribuirà a rendere “la tavola buona” un bel ricordo, che verrà replicato il 5 gennaio, sempre con le medesime modalità.