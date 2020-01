Atti persecutori ai danni di una vicina, un arresto e un divieto di avvicinamento nel catanzarese

CATANZARO – Avrebbero commesso atti ritenuti persecutori ai danni di una vicina di casa e, per questo, una coppia di coniugi, è stata raggiunta da una misura cautelare.

L’uomo, di origini marocchine e con precedenti, è stato arrestato e portato in carcere, mentre nei confronti della moglie, di nazionalità italiana, è stato emesso un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa.

I coniugi, secondo l’accusa, avrebbero indotto la loro vicina a modificare le sue abitudini di vita provocandole uno stato d’ansia e preoccupazioni sulla propria incolumità.

La vicenda ha avuto origine da una serie di interventi della Squadra Volante nelle abitazioni delle persone interessate a seguito delle denunce presentate dalla vittima degli atti persecutori. In particolare, gli agenti hanno anche constatato l’abuso frequente di alcolici da parte dell’uomo che, in stato di alterazione, aumentava il proprio grado di aggressività anche nei confronti dei poliziotti.