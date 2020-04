Autocarro in fiamme a Drapia, nessun ferito

DRAPIA – Paura a a Caria, frazione del comune di Drapia a causa di un incendio divampato in centro abitato a pochi passi dall’ingresso del castello Galluppi.

L’autocarro di un corriere, in sosta nei pressi del complesso monumentale, intestato al filosofo Pasquale Galluppi, per cause in corso di accertamento, è andato a fuoco diffondendo una nube di fumo acre nella zona circostante. illeso il giovane conducente del mezzo che, accortosi del pericolo, ha anche tentato di arrestare il propagarsi delle fiamme.

I residenti del posto, alla vista del rogo, hanno allertato il Comando provinciale dei Vigili del fuoco che da Vibo Valentia ha fatto giungere una squadra e un’autobotte di supporto che è riuscita a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area. Operazioni svolte alla presenza di una volante della polizia.