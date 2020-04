Banco alimentare, da Regione 1 milione di euro

CATANZARO – “È stato accolto il nostro appello alla Regione ad aiutarci a non abbandonare i poveri e il Consiglio regionale ha stanziato un milione di euro per l’acquisto di generi alimentari saranno distribuiti attraverso una rete di oltre 500 enti assistenziali”. E’ quanto fa sapere il Banco alimentare della Calabria.

“Un ringraziamento – afferma il presidente, Franco Falcone – va alla governatrice, Jole Santelli, al presidente del Consiglio regionale, Domenico Tallini e all’assessore al Bilancio, Franco Talarico che hanno lavorato in continuità con quanto già portato avanti dall’assessore al Welfare, Gianluca Gallo che aveva già stanziato delle risorse – dobbiamo anche ringraziare tutti i consiglieri e lo staff regionale che, con spirito di cooperazione e responsabilità, hanno scelto di sostenere la causa dei più poveri”.

Il Banco Alimentare opera in Calabria dal 1996 e, grazie alla collaborazione di enti ed associazioni presenti in oltre 200 comuni, sostiene più di 110.000 persone.